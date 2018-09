Me encanta descubrir lugares diseñados para las niñas y los niños, me parecen fundamentales, ya que en los últimos tiempos los espacios en las casas se han reducido y con los cambios de los tiempos los niños ya no tienen la libertad de salir a jugar pues corren riesgo (en mi columna anterior comenté los terribles sucesos que sufrieron unas niñas yucatecas que salieron solas a la tienda). Es evidente que los espacios de juego también se han reducido, lo primero que hace quien cuida a un niño es extenderle un teléfono o una tablet para mantenerlo tranquilo, sin notar que con ello lo está apartando del mundo y acotándolo a una pantalla. Los colores, los juguetes, unidos a las risas y los ojos brillantes de los pequeños, hacen que cualquier adulto se relaje y se interese un poco más.

Esto me pasa siempre que voy a La Titería, un sitio ubicado en Coyoacán, en el que los niños tienen acceso a espacios de juego, espectáculos, talleres y un sinfín de actividades. Creada por el icónico grupo “Marionetas de la esquina”, La Titería abrió sus puertas como un centro cultural que mantiene como principal visión un espacio cultural y recreativo para las niñas y los niños. He visto ahí exposiciones, obras de teatro, talleres presenciales y en línea, cursos para padres y hasta niñeras que cuidan a los pequeños mientras sus padres están en los cursos o ven las obras de teatro que por la edad no son aptas para ellos. Por si fuera poco, La Titería abre sus puertas a distintos grupos artísticos. Yo he tenido el gusto de estar ahí presentando una obra, una lectura dramatizada, impartiendo un taller, ensayando o como una espectadora más, y todas las veces he disfrutado mucho mi estancia.

Creo que espacios como ese deben replicarse en los estados porque, como dije al principio, no solo los niños disfrutan el espacio, también los padres de familia y los visitantes casuales. Lo que no es casual es que las personas que están al frente de este mágico lugar sean artistas dedicados plenamente al teatro y a los títeres. Una familia completa que ha dedicado su vida al teatro. Hace cuarenta y cuatro años Lucio Espíndola, Lourdes Pérez Gay, Amaranta y Emiliano Leyva crearon “Marionetas de la esquina”, y en 2014, con el fin de implementar programas artísticos, educativos y sociales, fundan La Titería, un lugar lleno de vida, sonrisas y mucho teatro.