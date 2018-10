Delirio Teatral 2018

Algunos, si no es que nadie, se preguntó ¿por qué rayos este huiro no escribió dos semanas seguidas? No estaba escondido, tampoco de chupatruza, ni mucho menos pescando algo, lo que pasa es que ya va a empezar la época de finados, y sí que es de finados porque cómo hay difuntos, cada vez suman más los despidos, mare ya mero hay más despidos que indocumentados centroamericanos queriendo pasar la frontera.

Uno entiende que cada gobierno quiere meter a su gente de confianza, pero que las liquidaciones sean conforme a la ley, y no los vacilen, y a la base trabajadora denle chance. Hablando de vaciladas, tremenda puntada se aventó Ricardo Béjar al levantar la mano y decir que, si es el presidente estatal del PRI, va a vender la Casa del Pueblo, mare no se la succione.

Y hablando de partidos, en el PAN ya tienen nuevo dirigente y es Asís Cano, que fue elegido por un negociante que le llaman consejo, donde estuvieron prestigiados panistas, como Martín Uicab, Katia Bolio y Víctor Hugo Lozano, este último también está en una de las planillas que busca dirigir desde el CEN a Acción Nacional, ¿será el próximo Carlos Castillo?

La causa de mi ausencia de dos semanas es que en esta época de finados hay un espectáculo que es toda una tradición y se llama “El Delirio Teatral”, que le diera vida Rubén Chacón con libreto de Lord Albert, y este año agradezco a la secretaria de cultura, Érica Millet, la confianza depositada en mi persona para escribirlo.

Es un espectáculo que no te puedes perder este 27 de octubre a las 8 p.m., en la Plaza Grande, un evento cien por ciento familiar, con gente joven de la actuación, los no tan jóvenes y los consagrados, como Mario “Bombín” Herrera, Octavio Ayil, Los Chetos, Jorge Chablé, Andrea Herrera, Dzereco y Nohoch, Miguel Coello, Furzio Cauich, Astrid Sánchez, Alejandra Rodríguez, Fernando Pech, Airam Alcocer, Andrea y Annel Sacramento, David Núñez, Juan Carlos Argáez, Turix, Jimena Herrera, Carolina Herrera, “La Kosi”, Talía Herrrera, Leonardo Quijano, Saidy Casares, Bety Yañez, José Luis Almeida, Narda Acevedo, “Chonita”, Madeleine Lizama, “Candita”, y don Mario Tercero. Vayan, por favor, fue un lío conseguir para algunos los permisos del INAH, masinó.