Paradojas políticas

Mare qué clase de aguacero caer hizo anoche, todavía estoy como pich, y mis dedos todos nuruch de tantos charcos de lodo que pisar hice; claro desde hace dos días está lloviendo, pero metralla política con ese relajo de los faltantes, xagerannnn que por 1,900 miones de pesos, es lo que gastamos un fin de semana Don Marti y yo en calditos; mare cómo comemos y más cuando hay su heladez con eso del frente frío, aunque fríos vamos a quedar los yucatecos con tanta cosa: primero viene Don López Obrador a Mérida y no da acceso a los medios locales, samare ¿no él se quejaba de los bloqueos en los medios?; luego dice que el tren maya también va a tener su consulta, mmm creo que tiene catarro, el día 24 y 25 de noviembre, pero luego nos dicen que esa obra se va a empezar a realizar el día 16 de diciembre; mare ¿cómo ya saben cuándo van a empezar si no saben el resultado de la consulta?, ¿o el resultado es como el del Amlopuerto, lo que él quiera? No se ponen de acuerdo.

La cereza del pastel es que sale esta señora Polevsky, creo es de Kanasín, por el apellido, y dice que Trump sí viene a la toma de posesión de AMLO, y luego sale su vocero a decir que no es cierto. Mare entonces el pueblo a quién le cree, solo nos aturden, que se pongan de acuerdo.

Otros que no se ponen de acuerdo son los encargados de los asuntos financieros, porque resulta que la gente del actual gobierno hace 15 días mandó al Congreso del Estado un informe donde dijeron que las finanzas estaban sanas, y hoy están diciendo que hay un faltante de 1,900 miones y que el Isstey está en quiebra; una de dos, o mintieron hace 15 días o mienten ahora; entonces yo me pregunto: ¿por qué desde que hicieron la entrega recepción no lo reportaron?, ¿por qué no se dieron cuenta?

Porque, hija, no son dos centavos para que no se den cuenta. ¿Será acaso un boquete financiero por lo que se ha gastado en las liquidaciones de tantos despedidos? La realidad de las cosas es que siempre venimos pagando los platos rotos los yucatecos.

Creo que el gobernador debe mostrar la diferencia y si algún funcionario no sirve o le quedó grande el traje, pues que lo cambie, creo que en los cuadros panistas hay gente preparada, pero esto cada vez está más obscuro que la noche del apagón, masinó.