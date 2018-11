Ese nené no quiere Chupón

Sigue mi xtuhú con estos cambios de clima. Mare mientras hay que poner periódico abajo de la hamaca de uno si no la humedad retienta mi kampach.

Lo que parece que está retentado es el panal de la política, porque sí que se han armado los dimes y diretes entre los distintos poderes, y ahora simplemente ya no sabe uno a quién creerle.

El caso es que los yucatecos somos los que salimos majados, bueno no solo los yucatecos, todos los mexicanos, después de ver al próximo presidente en el programa de Tercer Grado de Televisa y oír las incongruencias con sus propias palabras, ya que o no se acuerda o no se quiere acordar que él decía que sacaría al Ejército de las calles y ahora resulta que va hacer su Guardia Nacional en la que pretende homologar a todas las fuerzas armadas del país; por ejemplo en la Policía Federal que tiene aproximadamente 40 mil empleados, de los cuales es muy probable que se queden sin trabajo 20 mil, o sea que sí va a militarizar el país, pero lo más triste del caso es el número de mexicanos que se quedarán sin trabajo, solo basta con ver el panorama en Yucatán, donde dicen que son como 4 mil.

La realidad es que mucha gente tendrá una Navidad muy triste por la cuestión económica, mientras los majados son los integrantes de las familias yucatecas, pero no importa, ya Vila se fue al Lejano Oriente por inversión para traer a Yucatán; ojalá no tarde mucho, porque más de dos se la están viendo negras.

A propósito en las elecciones para el CEN del PAN, de manera arrasadora (80/20) Marko Cortés ya es el nuevo presidente nacional, y en su plantilla hay un yucateco de mucha confianza del gobernador, me refiero a Víctor Hugo Lozano. Mientras, en el patio de enfrente, dicen que hubo una reunión en el CEN del PRI, donde el alto pedorraje del tricolor yucateco se reunió con Claudia Ruiz para hablar del futuro del partido. ¿Será que no quieren un partido que tenga Chupón?