La prevención y el Cepredey, mutilados y mancillados

Hoy aún no he digerido lo emposmado que estoy de tanto pib que comí, mare de todo un poco, solo no comí el de don Chon, pero sí le metí duro a eso que esperamos tanto los yucatecos, y que además es parte importante de nuestra identidad como para que una señora de Monterrey, a la que las redes bautizaron como Lady Pib, se burlara, y que no obstante, después de pedir disculpas, pone otro post llamando a los yucatecos cabezones, nacos y pesimistas; es muy simple, si no le gusta Mérida, regrese a su lugar de origen y déjenos tranquilos a los yucatecos.

Aunque vamos a ver qué va a pasar con la tranquilidad de los yucatecos, porque algo importante es la seguridad y un cimiento de ella es la prevención, pero resulta que en el Centro Estatal de Prevención Social del Delito (Cepredey) ponen de director a Víctor Chan, psicólogo con maestría en terapia de pareja y mediador; no se quién es ese señor, porque es todo lo contrario, una persona que desde que llegó ha dejado ver que es grosero, soberbio, déspota, altanero y que de mediador no tiene nada, porque después de darles un curso de liderazgo despide a 300 personas, sin haberse tomado antes la molestia de averiguar cuáles son los resultados tan positivos que ha arrojado en materia de prevención del delito el trabajo de estas personas, al grado de haber sido referente y modelo a seguir a nivel nacional, de saber que el trabajo de fortalecimiento del tejido social se hace con base en las actividades realizadas en campo y no detrás de un escritorio.

Se me hace difícil entender que el gobernador, que es una persona que siempre tiene una sonrisa para la gente, tenga en su gabinete a alguien con tal falta de tacto y educación; me pregunto señor gobernador si le preocupa la prevención, por qué no le echa un ojo al Cepredey, porque además el director Víctor Chan no quiere pagarle a nadie lo ya trabajado y que por ley les corresponde. Claro que si falla en psicología, donde tiene maestría, imagínense en la función pública. No es correcto don Vila que a un mes este señor Víctor Chan manche su gobierno, masinó.