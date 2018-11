Preguntas y esperanzas

Faltan pocos días para cambiar de gobierno y me preocupa lo que pasará con quienes seremos parte de un experimento llamado la cuarta transformación. Y no es que no considere que puede llevarnos al éxito, pero escucho que hay desacuerdos cada día mayores ante los diferentes temas.

Eso me ocupa todos los días, leyendo y escuchando información sobre diversos tópicos que tienen que ver con la economía, el desarrollo y la seguridad de los mexicanos.

El tema aquí es que no sé cómo se verán las ventajas que tendrá la población del sureste con un proyecto o todos los que hay en la zona de los que no se conocen muchas cosas, desde cómo ayudarán a los pueblos indígenas a los que no les expropiarán sus terrenos sobre los que pasará toda la infraestructura que necesita ese plan y sus consecuencias, o qué sucederá con el calor y los huracanes con menos vegetación o en cuánto tiempo y con qué recursos ese plan estaría funcionando.

Y así, me podría seguir con la guardia nacional, la cancelación del aeropuerto, utilizar los ahorros para cumplir las metas, las aspiraciones de que bajen los precios de la energía eléctrica...

Quisiera que cada una de las ideas del casi presidente funcionaran a la perfección, porque si a él le va bien, nos irá mejor a todos. Sin embargo, hoy me pregunto qué tengo que hacer para sentirme tranquila y trabajar pensando que si aportó esta nación se convertirá en un país desarrollado con todas las de ganar.

Usando la frase de un amigo, yo creo que los cambios vienen desde adentro, desde la educación, de salir a la calle a convivir con el de al lado y no a agredir al otro, de ser consciente de que manejo un vehículo que se puede convertir en un arma mortal, que debo ser responsable de mis acciones para acabar con la corrupción y todas esas tareas que nos hagan mejores personas.

Mientras yo aprovecho que es lunes y que mi hermano Alfonso cumple años para desearle que sea muy feliz.