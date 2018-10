Es histórico que un gobernante en México consulte al pueblo, dice Morena. Y le pregunta: ¿Cómo votarás? Para tomar decisiones sobre dónde se construirá el Aeropuerto Internacional que debería ser de la Ciudad de México.

La lista de datos que he leído y escuchado a lo largo de las dos últimas semanas me hace pensar en quiénes son los que acudirán a opinar sobre este tema, qué tanto saben al respecto, si están capacitados para emitir un juicio así, si ya entendieron qué es lo que está en juego y cómo sabrán si la población que participa es suficiente para asumir que todos los mexicanos estarán o se sentirán incluidos.

Cientos de litros de tinta han corrido y seguirán corriendo mientras las redes sociales vuelven a los ataques contra quien se le ocurra opinar en contra del futuro presidente.

Siento que son muchos los asuntos alrededor de la consulta que se realizará del jueves 25 al domingo 28 de octubre en 538 municipios de los 32 estados del país y sobre la que no hay control absoluto.

Por ejemplo: si durará cuatro días, qué pasará con los votos durante los tiempos que no estén activos los sitios de votación -supongo que cerrarán en algún momento-, dónde resguardarán todo lo que se usará, quiénes serán los encargados, qué mecanismo utilizarán para ver que una persona no vote más de una vez, con qué te identificarás y así hasta el infinito.

Además, no tengo idea del dinero que destinarán a este ejercicio democrático, qué ventajas ofrecerá, quién se sentirá tranquilo con el resultado, por qué si el aeropuerto de Texcoco es tan dañino no lo suspenden y deciden hacer otra cosa.

Lo único que sé es que, aunque tuviera la posibilidad de votar, como ciudadana responsable no podría emitir una opinión sobre cuál sería la mejor solución, pero sí urge porque me ha tocado esperar mucho tiempo arriba del avión para despegar, incluso permanecer en el aire durante más de 15 minutos porque no hay pista para aterrizar.