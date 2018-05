Mi paz os dejo... mi paz os doy

Todos decimos que queremos vivir en paz, armonía y tranquilidad. Pero, ¿sabes cuántas personas hacen las acciones necesarias para realmente estar en un estado de paz? Hablar es de lo más sencillo en el mundo, llevar al cabo complica la situación, porque normalmente solemos poner una cantidad y calidad de excusas, más otros pretextos, para justificar por qué no lo logramos. Pero los que realmente estamos en paz hemos tomado una o varias decisiones para llegar ahí y cambiar nuestro sentido de vida. Sin duda alguna, requiere que sucedan varias cosas, pero la más importante es que lo desees realmente y te decidas a cortar con todo aquello que te lo impide positivos para ellos mismos y su sociedad.

La labor del docente no es unidireccional y tanto educa el maestro al alumno como el alumno al maestro, permitiéndole aprender de sus experiencias para ser un mejor educador día a día; esta labor de educar se hace en la intimidad de las aulas y en un silencio social que muchas veces oculta los enormes esfuerzos que el maestro realiza en su escuela, su medio y su vida personal para contribuir a la formación de seres humanos integrales. Esta labor de convicción no se cumple por un pago, no se hace el bien por un reconocimiento, sino porque se está convencido de la bondad e importancia de la labor realizada. Conozco de manera personal a un gran nú- o, en su caso, tomar aquello que te permite y ayuda a estar en paz contigo y los demás. Aquí te doy 5 acciones a tomar para estar en paz:

1.- Cierra círculos.- No dejes pasar la posibilidad de cerrar un pendiente tan pronto puedas. Sea una relación, una situación determinada, una tarea o lo que sea. Cierra inmediatamente los círculos que puedas, para evitar que se vuelvan situaciones que tengas que resolver en un futuro.

2.- Acepta.- La aceptación es un paso importante en la vida para entender que ciertas cosas suceden y que en ocasiones no tienen un explicación sencilla, pero, si analizas un poco, tienen una explicación científica que mero de maestros que ha puesto alma, vida, corazón y entrañas en formar buenos seres humanos simplemente porque reconocen la importancia de esta labor para nuestro país y sociedad; yo mismo reconozco con humildad y también con alegría que no sería nadie sin mis maestros, yo soy la suma de todos ellos, la suma de sus esfuerzos, sueños, esperanzas y pasiones; sólo le ruego a la vida poder responder adecuadamente ante tan altos ideales, lograr responder adecuadamente a toda su vida de esfuerzo por mí. En esta callada labor desgasta su vida aquel ser humano que por amor a sus hermanos se esfuerza en hacer de ellos la mejor versión posible de sí mismos. Qué enorme deuda de gratitud tiene este pueblo con sus maestros que, siendo formadores en la escuela, fuera de la escuela, en las alegrías y en las advernos apoyaría para poder soltar mejor las situaciones que no comprendemos en primera instancia.

3.- Evita problemas.- No te digo que huyas, sino que evites cualquier situación que creas que no es lo que deseas o que pudiera causarte algún tipo de incongruencia entre lo que realmente piensas y lo que haces. Obedece a tu sexto sentido.

4.- Aléjate de la gente tóxica.- La gente negativa y que no tiene vida propia porque sólo anda comentando los errores del vecino abunda en este planeta, por lo que te sugeriría que te alejes inmediatamente de ese tipo de seres que pudieran contaminar tu ambiente.

5.- Haz lo que te nazca.- Hacer lo que más te gusta, lo que salga de tu corazón, lo que siempre soñaste… llámale como quieras, pero llévalo al cabo; ese es un principio básico no sólo para ser feliz, sino para complementar tu paz interior. No me queda más que decirte que dejes de hablar y te pongas a actuar. La vida nos pasa enfrente y sin aviso.