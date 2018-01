Dirigir... o liderar

De antemano dirigir una empresa o a un grupo de personas no es cosa de todos los días, imagina ahora poder liderar un equipo de trabajo para lograr objetivos específicos. Sin embargo, es un trabajo que alguien tiene que hacer y, en tu caso, debes estar preparado para cuando se requiera esa situación y tú estés más que listo para poder resolver con éxito dicho asunto. Si de entrada sabemos que es preferible un líder que un jefe, hagamos lo humanamente posible para que así suceda. En todos los ámbitos, se pretende sumar y generar confianza con el personal a tu cargo y lograr que trabajen con admiración hacia la persona que les sirve de guía.

Aquí te menciono 5 claves que debe tener un líder:

1.- Ser ejemplo.- Si bien hemos escuchado hasta el cansancio que hay que predicar con el ejemplo, no deja de ser una verdad absoluta. No puedes exigir a la gente ser o hacer de determinada manera, si tú no lo enseñaste directa o indirectamente. Ellos siguen naturalmente al que pone el ejemplo.

2.- Tener visión.- La visión a futuro que tiene el líder debe ser permeada hacia sus colaboradores de una manera estratégica para que ellos se integren a la misma. Sin visión, no habrá planeación y se irá trabajando sin organización y sin orden específico.

3.- Orientarse a resultados.- Trabajar con objetivos y metas es parte del sistema. No sólo es plasmarlos para lograrlos, sino también se deben monitorear los resultados parciales para poder ir ajustando cuando sea necesario y continuar el rumbo requerido.

4.- Ser un gran comunicador.- La comunicación es un punto importante para poder realizar los planes de acción que se requieren en la empresa. No sólo tiene que ver lo que comunicas, sino también cómo lo comunicas, la forma en la que haces llegar el mensaje al personal para que lo capte de la mejor manera.

5.- Ser innovador.- Aplicar cambios, gestionar avances y proponer cosas nuevas es parte fundamental para ser una empresa de vanguardia. Se busca innovar para mejorar y ofrecer a tu mercado una propuesta que sea cada vez mejor que la anterior. Los cambios en ocasiones cuestan, pero cuesta más quedarte sin propuestas nuevas.

Analiza en qué áreas debes fortalecerte como líder para mejorarlas y transmitirlas a tu equipo de trabajo. Un personal motivado logrará productividad inmediata.