Lecciones aprendidas... del Mundial de Rusia

La vida no deja de sorprendernos cada día y lo único que debemos hacer es estar alertas y poner atención a lo que nos quiere enseñar con cada suceso o evento delante de nosotros. Hoy le toca al Mundial de Futbol realizado en Rusia y que terminó este pasado 15 de julio con varias situaciones dignas de admirar y de aprender. Cada quien es libre de tomar lo que la vida le da y sacar el mayor provecho de eso para lograr hacer mejor las cosas, y no se trata de criticar a quien no hace nada o hace menos, simplemente cada quien hace lo que le da su capacidad o lo que le interesa hacer con cada una de las lecciones aprendidas.

Aquí te dejo 5 lecciones que nos ofrece el Mundial de Rusia 2018:

1.- Nunca subestimes a nadie.- Alemania subestimó a México y muchos subestimaron a Croacia. Sin importar si le llamas rival, competencia o contrincante, jamás hagas menos a nadie, pues cada momento que lo tengas enfrente es un momento diferente. El subestimar está relacionado con el exceso de confianza.

2.- La importancia de un equipo compacto.- Sin importar el tamaño, fama o preparación del rival o competencia, siempre será prioridad el buen funcionamiento del equipo. Aun teniendo a los mejores, si la sincronía y la estrategia no se llevan, es poco probable que logres triunfar.

3.- Logros de corazón Vs logros físicos.- En repetidas ocasiones se nos ha demostrado que la fuerza del corazón y el espíritu combativo han podido más que los enormes esfuerzos y talentos físicos. Croacia demostró más de una vez que esto es posible cuando no dejas de luchar.

4.- Que existe el karma.- Podrás ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero si solo te dedicas a querer engañar con tus caídas falsas y malas actuaciones, nunca vas a lograr nada. Al que obra mal, le va mal. Teniendo tanto talento no necesitas recurrir a bajezas. ¿O no Neymar?.

5.- Nunca olvidar sencillez y humildad.- No olvides que la vida es un juego que hay que jugar y que a veces te toca ganar y otras perder. Pero lo que no debes perder nunca es el ser humilde y reconocer al adversario. Si no que le pregunten a los presidentes de Croacia y Francia.

Podríamos sacar muchas lecciones y tomarlas como más nos convenga para aplicar en nuestras vidas, es tu decisión.