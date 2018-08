Menos complicaciones... más vida

El ser humano por naturaleza tiende a veces a complicarse la existencia, inclusive, en ocasiones, hasta por razones totalmente ridículas. Si se trata de buscar un pelo en la sopa o un pretexto para no llevar a cabo una acción, sentirá que esta excusa es lo suficientemente poderosa para evitar que siquiera intente dicha acción. Podríamos también decir que la persona se encuentra en estado negativo por esperar siempre lo peor, pero también existen el miedo, la desconfianza, la inseguridad, entre otros, que nos dejan en la situación de no lograr nada y quedarnos siempre con la duda de lo que hubiera pasado si hubiésemos intentado hacer algo que nos proponíamos y que al final decidimos que, por la razón que ustedes quieran, pero, al fin y al cabo, no complicarnos la vida.

Aquí te doy 5 acciones a tomar para dejar de complicarte la vida:

1.- Preguntar.- Si tienes dudas, si no comprendiste, si no sabes… ¡PREGUNTA! No te preocupes por el qué dirán o pensarán de ti. Resuelve tu duda y sigue adelante. No hay nada mejor que tener un escenario en donde todo queda claro y entendido.

2.- Decir NO.- Una de las respuestas que nos da mayor trabajo dar es decirle a una persona que no. Que no puedes, que no quieres, que no deseas. Siempre preocupándonos por lo que vaya a pensar el otro por negarnos. Cuando aprendas a decir que no, tu vida cambiará.

3.- Explicar.- Si quieres que las personas te entiendan, pon tu esfuerzo en dedicarle una buena y transparente explicación a las personas de lo que deseas, quieres o necesitas. Nadie es adivino y todos tenemos diferentes maneras de interpretar nuestras cosas. ¡SÉ CLARO!

4.- Cortar por lo sano.- Elimina de tu vida a las personas y los eventos que no suman y no te dejan crecer. Corta y suelta todo aquello que te impide ser mejor persona y que te coarta la libertad. Cierra los círculos pendientes y dedícate a lo que quieres.

5.- Actúa hoy.- Mañana puede ser muy tarde para lograr lo que soñaste, pues no sabemos si estaremos aquí para hacerlo y vivirlo. Haz lo que te nazca, lo que quieras, lo que te gusta, lo que soñaste. Empieza a vivir y disfrutar tu vida tal cual es.

No abandones la oportunidad de ser mejor y de hacer lo que te venga en gana para crecer. Disfruta tu vida, es toda tuya.