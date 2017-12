Mi pasión... mi vocación

Encontrar algo que nos apasione no es difícil, lo complicado viene cuando queremos llevar al cabo dicha tarea. La autorrealización como personas, como nos lo indica la famosa pirámide de Maslow, es el fin máximo de nuestras vidas. En ocasiones, desperdiciamos esfuerzo y energía tratando de hacer otras cosas en la vida que no nos llenan por completo y terminamos dejando esa labor porque nos sentimos insatisfechos con eso. El triángulo perfecto se da cuando: logramos hacer lo que nos gusta, somos buenos en lo que hacemos y nos deja dinero. Por esta razón, si trabajamos con enfoque, lograremos cumplir nuestro propósito de posicionarnos en un lugar predilecto al que mucha gente quisiera pertenecer y, por razones externas o indecisiones, no lo logran.

Aquí te doy 5 elementos a considerar en la búsqueda de tu vocación:

1.- Lo que te apasiona.- Debemos empezar por lo que más nos gusta hacer y que disfrutamos hacerlo al máximo. Si estás en una actividad que no cumple este requisito, terminarás por ser una persona infeliz y amargada. Recuerda que un trabajo que te apasiona, no es trabajo.

2.- Que sea redituable.- Por mucha pasión que tengas, si no generas dinero, no podrás vivir de eso. Por lo que te recomiendo buscar la manera de que realices esa actividad que tanto te gusta provocando te genere las ganancias suficientes para que vivas en armonía contigo mismo.

3.- Que te haga especialista.- Cuando tienes el enfoque y la gente te ubica como una persona con dicha especialidad, es más fácil que acuda a ti para que la ayudes con tu propuesta. Debes lograr ser el mejor en la especialidad que decidas hacer. La dispersión interrumpe tu crecimiento.

4.- Analiza los beneficios.- Todas las especialidades tienen beneficios, tu vocación debe darte la mayor cantidad de beneficios posibles para que pienses en realizarla cabalmente. Los beneficios pueden ser económicos, personales, sociales, espirituales, entre otros.

5.- Que aporte a la sociedad.- Para cerrar el ciclo, si es algo que aporta a la sociedad será mejor visto y visualizado por tus posibles consumidores. La tarea de contribuir con tu comunidad ayudará al mejor desplazamiento de tus ideales en el mercado en que te desenvuelvas.

No hay nada más gratificante en la vida que hacer lo que nos apasiona.