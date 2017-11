Re-evolución…

El ser una persona, empresa o marca vigente siempre dependerá de la innovación constante en ti para poder permearla hacia tu entorno. Tendrás la elección, como todos, de superar siempre las expectativas de los demás, pero se vuelve un reto personal el que te logres superar a ti mismo.

Quedarte entrampado en tu burbuja y oponerte a los cambios que nos dan el entorno, la tecnología y las mismas estrategias que requieren de cierta frescura para seguir funcionando y contar con la vigencia necesaria para estar en la mente de nuestro consumidor podría ser el inicio de la debacle en tu ciclo de vida.

Aquí 5 consejos para re-evolucionarte:

1.- Conciencia.- Estando consciente de que necesitas cambiar ya lograste el primer objetivo. Nadie debe decirte lo que hagas, tú debes percatarte de qué es necesario para sobrevivir y destacar. No hay imposibles, con la evolución de la tecnología tienes todo a tu favor.

2.- Orden.- Describe claramente tus metas y tus objetivos. Organiza lo que sabes que es importante refrescar. Anota fechas y lleva un cronograma de cómo planeas que se efectúe la evolución que sugieres. Los procedimientos ayudan a solucionar aspectos diversos que necesitan atención.

3.-Enfoque.- La dispersión es el mayor enemigo de los cambios, por lo menos en el cumplimiento del plazo que nos propusimos para realizarlos. No desperdicies tiempo y energía en acciones irrelevantes que no te llevan a lograr verdaderos cambios. Dile NO a las distracciones. Enfócate y trabaja.

4.- Fortaleza.- Detecta tus áreas de oportunidad y trabaja en ellas de manera frontal. No descuides tus debilidades y sácales provecho. Se equilibrado y estable para que puedas realmente evolucionar. Salirse de la zona de confort es el primer paso para generar fortaleza.

5.- Disciplina.- Ningún cambio se logra si no hay disciplina y se es consistente y perseverante. Todos los cambios radicales presentan dificultad al principio. La actitud juega un papel importante aquí, pues eso puede determinar la diferencia entre que lo logres o fracases.

Cuando estés convencido y sigas los pasos mencionados con anterioridad, te percatarás de los resultados y mirarás los beneficios. La satisfacción es enorme y no te quedará más que disfrutarlo y seguir trabajando. Deja los mitos atrás y transfórmalos en realidad.