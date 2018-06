Tiempo de calidad... o cantidad de tiempo

El tiempo es lo más valioso y en ocasiones lo más costoso que tenemos en nuestras vidas. Por eso el mito de: hay más tiempo que vida, que se menciona cuando a alguna persona se le quiere pedir que vaya más despacio o con mayor precaución ante los sucesos de la vida misma. Y aquí es donde entra el dilema, pues si precisamente tenemos más tiempo que vida y la vida es más corta que el tiempo y yo soy una persona que quiere vivir la vida en plenitud y al máximo, ¿por qué me la voy a llevar despacio si lo que menos necesito hoy es perder el tiempo con sucesos o personas que no me traen nada bueno en la vida? Porque hasta de lo malo podemos aprender, pero hay de maneras a maneras de lograrlo.

Aquí 5 tipos de personas con las que deberías convivir más:

1.- Que disfruten la vida.- Aquellas personas que valoran como importantes los momentos que suceden en su vida deberían formar parte de la tuya. Las que andan buscando todo el tiempo las tragedias y ser víctimas de las circunstancias sólo te desgastarán a largo plazo.

2.- Positivas.- Este tipo de personas aprenden incluso de los malos lapsos o momentos que la vida les ha dado. Toman lo mejor de eso y lo convierten en algo que les sirva de lección para poder potencializar su conocimiento y ser mejores a través del tiempo.

3.- Que te hagan mejor persona.- Siempre habrá personas especiales que te hacen ser y sentir mejor ser humano. Ya sea por lo que haces tú solo o por lo que realizas estando con ellas. Únete a ellas y disfruta de manera intensa esos momentos, pues te servirán para hacer el análisis correcto de ti.

4.- Felices de tu éxito.- Una buena persona para ti es aquella que quiere verte bien y exitoso, no la que anda buscando pretextos de por qué lograste algo que no te merecías según ella. Si alguien es feliz por lo que logras, debes integrarlo a tu vida, pues contarás con él para siempre.

5.- Agradecidas.- Una persona agradecida tiene cabida en cualquier lugar. El que tiene la sencillez y la humildad de reconocer gracias a qué o a quién está donde está llegará muy lejos. Cada vez que aportes algo a la vida de estas personas, quedarás impregnado de su ser y su formación.

Recuerda que de lo que se trata es de vivir y disfrutar todos los momentos posibles que tengamos en cualquier ámbito.