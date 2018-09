Expectativas

El plazo se ha cumplido, ese momento que a principio de año se veía lejano ha llegado, me refiero al cambio en el gobierno del Estado; la expectativa más grande que se tiene para esta semana es cómo se desenvolverá el poder. Este poder tiene diferentes dimensiones, desde la creación y modificación de la administración pública, hasta quiénes van a llevar a cabo dichos planes. Esta semana veremos cómo el discurso político que tanto escuchamos en campaña se transforma en buena medida -o no- en acciones y planes formales de acuerdo con nuestro contexto.

¿Cómo recibe el gobernador electo nuestro estado? Si bien Yucatán no se encuentra en situación grave en cuanto a las finanzas, como se entregó en sexenios pasados, el crecimiento de nuestro estado aún no llega a niveles que deberíamos alcanzar, la procuración de justicia se encuentra en la cuerda floja, en específico lo relacionado con violencia contra la mujer; en desarrollo rural seguimos con un campo abandonado, desarrollándose más con apoyos federales que con apoyos estatales. El estado con el mejor gobernador del país no será entregado con el desarrollo económico de Nuevo León, ni con el acceso a servicios de salud como los estados del Bajío, ni con educación de calidad como la Ciudad de México; eso sí, entrega el estado más seguro, la verdadera joya que es importante continuar y cuidar.

En Yucatán la percepción de rechazo al sistema no fue tan grave como en otros estados, aunque sí hubo un cambio en el poder; esto representa un capital político que no puede desperdiciar el gobernador electo; con este bono democrático debe ser capaz de en sus primero cien días investigar la deuda de su antecesor, sus procesos de licitación, la construcción de las obras públicas y el combate a la corrupción. Vila tiene que mandar un mensaje claro de que aquellas acciones tan criticadas en todos los gobiernos del estado anteriores no quedarán impunes y no se repetirán.

Asimismo esta transición tendrá un elemento totalmente diferente a las anteriormente vividas, este elemento son las redes sociales virtuales, las cuales tendrán un papel de vigilancia específico por parte de la sociedad: son monitores del cambio que interpelarán con mayor fuerza al nuevo poder.

Sin embargo, se percibe claramente una sociedad alegre y dispuesta a aceptar el cambio que se avecina; es así como comenzaremos a vivir una luna de miel política y será trabajo del nuevo gobernador y de su gabinete mantener viva la expectativa del cambio, hacer ver que todo lo de atrás se quedará ahí, y se comenzará la construcción de un Yucatán con mejores oportunidades para todos y todas.