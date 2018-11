Dos discursos

Como nunca se había observado públicamente, hoy en el PRI de Yucatán existen dos fracciones, dos posiciones, dos ópticas encontradas: la primera es la que encabeza el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y la segunda es la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández; esto fue más visible el pasado sábado, cuando se publicaron dos comunicados para tratar de hacer la defensa de las cuentas del ex gobernador Rolando Zapata Bello.

Esta discusión empezó días antes en la Ciudad de México, donde los liderazgos del PRI se reunieron para tratar de renovar la dirigencia estatal que encabeza Carlos Sobrino Argáez.

Para la diputada federal y ex gobernadora, Dulce María Sauri, es una prioridad el cambio de dirigencia; también señaló que los alcaldes del PRI están acudiendo a los líderes de Morena.

Entre los presentes se encontraba el ex candidato al Gobierno del Estado Mauricio Sahuí, quien externó que lo mejor que le podía pasar al tricolor es unirse a Morena para derrotar al PAN.

El grupo que aglutinan el ex gobernador Zapata Bello, la ex senadora Angélica Araujo, Felipe Cervera y Roberto Rodríguez Assaf no tiene candidato a ocupar la dirigencia estatal del PRI; es más, Felipe Cervera quería una dirigencia interina, mientras que el otro grupo, en donde militan el senador Jorge Carlos Ramírez, Dulce María Sauri y María Esther Magadán, propuso que el ex legislador Francisco Rivas ocupe el cargo, pero Mauricio Sahuí dijo que no apoyaba la propuesta, no obstante que afirmó que Francisco Rivas es su compadre y hermano.

En el PRI se comenta que al diputado Felipe Cervera se le están acabando los plazos legales para dejar de condicionar al gobernador Mauricio Vila y que éste acepte públicamente que en las finanzas que dejó Rolando Zapata nunca hubo desvíos o alteraciones, así como también boicotear o posponer las reformas al organigrama estatal y también al presupuesto estatal de 2019.

Los costos que puede seguir pagando el PRI se acrecentarían al igual que su pérdida de credibilidad, ya que mientras una fracción del tricolor pretende defender los desvíos que presuntamente se realizaron a través de empresas fantasma, otros piden que exista claridad y sustento legal en las acusaciones, para poder proceder de acuerdo con el derecho, es decir acudir a las instancias legales.

Se sabe que incluso diputados locales ya se comunicaron con la administración que encabeza Mauricio Vila para deslindarse de las declaraciones de Felipe Cervera, ya que no están de acuerdo con defender a ultranza las cuentas del ex gobernador. Es cuestión de tiempo para ver qué fracción tiene la razón.