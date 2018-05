Entre festejos, demandas y promesas

Muy movida semana tuvieron los profesores yucatecos con motivo del Día del Maestro, sin faltar, además de las fiestas, los señalmientos públicos sobre el mega puente que algunas escuelas armaron al juntar la suspensión de clases del viernes 11, por la elaboración de los acuerdos de convivencia escolar, el fin de semana y la suspensión del lunes 14 y martes 15 que habían negociado en su calendario escolar. Primeramente, quiero felicitar a mi amigo, el maestro Yanuario Ortiz Alonzo, por ser reconocido como el “Maestro Distinguido de 2018”, un justo merecimiento a su valiosa y destacada labor como investigador y formador de maestros; enhorabuena Yanuario, maestros como tú necesita este país.

Regresando con los demás maestros, éstos se vieron muy apapachados y aplaudidos en los desayunos y cenas que algunos candidatos locales les ofrecieron en una mezcla de reconocimiento y proselitismo político. Mientras unos festejaban, otros se inconformaban por la manera poco transparente en que la Segey otorgó las horas vacantes del nivel de secundaria, ya que muchos de los inconformes deberán presentar de nuevo el próximo examen de oposición para no perder su calidad de “maestros idóneos” y seguir suspirando por una plaza docente. Otro grupo, el de maestros de inglés de secundaria, sigue su lucha por el reconocimiento de una certificación extemporánea que no se les consideró en su calificación final de la evaluación docente, por lo que fueron tachados injustamente como insuficientes. De igual manera, otro grupo de profesores denuncia que la calificación que el director debió asentar sobre el informe de responsabilidades profesionales de cada uno de ellos no fue considerada en su calificación final, lo que los ubicó en los niveles más bajos de la evaluación y que, con esos puntos adicionales, alcanzarían una mejor posición en la tabla de resultados.

Esta noche, las secciones 33 y 57 del SNTE ofrecerán sendos bailes a sus agremiados en las ex haciendas Chichí Suárez y Tixcacal, respectivamente, donde se anuncian atractivas rifas y cena gratis. Los festejos se extenderán hasta el día de mañana, cuando se realicen los últimos desayunos organizados por los dirigentes sindicales.

Esperemos que todos los pendientes que empañan la labor del maestro se resuelvan en breve para dejarlos tranquilos y puedan cumplir plenamente sus responsabilidades en el aula.