Nuevas formas de evaluar en escuelas (y III)

Para finalizar, los maestros podrán promover a sus alumnos considerando las asistencias y las calificaciones aprobatorias como se expone a continuación: en preescolar se acreditará el grado con tan solo el 80 por ciento de las asistencias; el primer grado de primaria, igualmente con el 80 por ciento de asistencias; en segundo grado con el mismo porcentaje de asistencia, calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas, un desempeño mínimo de nivel II, en al menos dos de las áreas de Desarrollo Personal y Social y en al menos dos clubes de Autonomía Curricular; para el tercero, cuarto, quinto y sexto grados, con el mismo porcentaje de asistencias, calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas, un promedio general de 6 en el resto de asignaturas de los campos de Formación Académica, un desempeño mínimo de nivel II en al menos dos de las áreas de Desarrollo Personal y Social y en al menos dos clubes de Autonomía Curricular.

En secundaria, se acreditará el grado con: al menos el 80 por ciento de asistencia, calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas, un promedio general de 6 en el resto de asignaturas de los campos de Formación Académica, y un desempeño mínimo de nivel II en dos de las áreas de Desarrollo Personal y Social y en al menos dos clubes de Autonomía Curricular.

También tenemos que el alumno podrá ser retenido en segundo grado de primaria por una sola vez, cuando el docente determine que no logró los aprendizajes esperados de Lengua Materna y/o Matemáticas, en tercero, cuarto, quinto y sextos grados, el alumno podrá ser retenido cuando no haya la acreditación; sin embargo, para evitar la repetición, la escuela implementará mecanismos y acciones de regularización en el tránsito de un grado a otro. En caso de que no se haya cursado el último grado escolar de la educación primaria, un alumno podrá acreditarlo con una evaluación general de conocimientos referida al 6o. grado.

En la educación secundaria, el alumno tendrá que volver a cursar el grado cuando tenga cuatro o más asignaturas de Formación Académica no aprobadas y/o en su caso cuando en dos o más Áreas de Desarrollo Personal y Social haya obtenido Nivel I de Desempeño; y/o en su caso haya alcanzado Nivel I de Desempeño en dos o más clubes de Autonomía Curricular. Así de complicado será calificar y promover a los alumnos.