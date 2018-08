Si no llueve, seguirá el calor

Ya ha terminado el mes de julio y las lluvias, al menos en la zona de Mérida, estuvieron por debajo del promedio en este periodo; en el Estado de Yucatán, salvo las zonas este, sureste, sur y centro, cayeron por debajo o dentro de la media durante este mes. En algunas partes nada de extraordinario pasó y ha llovido en forma muy dispareja.

La principal causante de esta baja en las lluvias es sin duda la canícula muy fuerte que estamos padeciendo desde hace unas semanas y que todo parece indicar que ya está llegando a su fin, al menos las lluvias que han estado cayendo gracias al paso de varias ondas tropicales esta semana así lo indican.

Hay que recordar, sin embargo, que si pasa otra racha de días sin lluvia, el calor volverá a alcanzar los tremendos niveles de los días pasados. Solamente las lluvias ayudan a refrescar el medio ambiente, no hay de otra.

Ahora bien, ¿cómo pinta agosto? Pues los modelos de predicción indican que las lluvias seguirán por debajo del promedio, o sea tendrán un comportamiento similar al del mes de julio, así que no se hagan muchas ilusiones: este año pinta a ser no muy lluvioso como lo fue el año 2017 y aunque no lo crean la falta de posibles formaciones de ciclones tropicales, aunque sí nos beneficia con la baja en los peligros que ello significa, también influye en el desarrollo de la pobre temporada de lluvias que estamos viviendo.

Ya veremos en los próximos días qué dicen los doctores especialistas del clima de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, en el pronóstico que darán en los primeros días del mes de agosto y que será el último de la temporada en relación con el comportamiento de los ciclones tropicales.

Seguramente, sin embargo, los expertos estadunidenses mantendrán el mismo pronóstico a la baja, puesto que el agua superficial del Atlántico sigue por debajo del promedio para la época y se espera además que se empiece a formar el fenómeno de El Niño.

Eso lo sabremos con alguna certeza en estos días y lo comentaremos la próxima semana; mientras tanto, sigamos disfrutando de este delicioso verano, uno de los más cálidos de los últimos 20 años cuando menos.