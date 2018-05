Cultivando la familia

¿Cómo conseguir una sociedad fuerte? ¿Cómo lograr que las personas puedan experimentar mayor bienestar? ¿Nos preocupa la descomposición social que vivimos? Apenas son tres interrogantes que muchos ciudadanos nos hacemos de cara al proceso electoral que próximamente viviremos el primero de julio.

La oferta de los candidatos de los diferentes partidos permite echar un vistazo a las políticas públicas que planean integrar una vez que estén en funciones después de ganar la elección.

Si cada candidato pone como principal eje de su campaña a la familia, seguramente sus propuestas serán mejor acogidas, porque es solo cuando el ciudadano es tocado en lo que más le importa cuando puede abrirse a escuchar lo que le ofrecen.

Si lo que nos brindan carece de sustento para ser viable, de inmediato será rechazado; por el contrario, si las propuestas van encaminadas a mejorar el bienestar de la población con acciones que sean factibles y que permitan al elector verse en ese nuevo contexto, seguramente captarán nuestra atención.

Poner a la familia al centro de los intereses equivale a mejorar nuestra sociedad, pues toda persona ha nacido en el seno de una familia y requiere para alcanzar su máximo desarrollo contar con el aseguramiento de que se le provea de todo lo que por derecho le corresponde.

Si el bienestar se mide con una serie de indicadores como el nivel de vida, la calidad de vida, las capacidades y el bienestar subjetivo, y de allí se desprenden temas como la educación, la seguridad física, las relaciones de los padres con los hijos, el funcionamiento de la pareja, la salud sexual y reproductiva, la salud física y la salud mental, los ingresos y el trabajo, la vivienda, las adicciones y la satisfacción de vida, podemos deducir que allí está la clave para planear la ruta que se debe seguir como gobierno para acceder a mejores niveles de desarrollo.

Cultivar la familia no es otra cosa que permitir que florezca, y esto se da a través del trato cercano entre padres e hijos, hermanos, tíos, abuelos y primos. Esta riqueza de las relaciones humanas tiene grandes beneficios para la sociedad en su conjunto, ya que no solamente se estrechan lazos de unión sino que inciden directamente en la economía de las naciones, el chiste es lograr que ello suceda, que no se pierda la oportunidad de convivir.

Queremos que los candidatos tengan a la familia como principal motor, que puedan ser capaces de custodiar el derecho que los padres tenemos de educar a nuestros hijos sin intromisiones, que la vida sea protegida y que se abra un instituto que ayude a las mujeres en situación de embarazo inesperado con apoyos efectivos que permitan salvar vidas, que veamos un decidido combate a la corrupción e impunidad con una fiscalía independiente, que sean capaces de fomentar el desarrollo infantil temprano comprometiéndose en serio con las niñas y los niños, que se facilite el cuidado cariñoso de papá y mamá contando con facilidades otorgadas por las empresas y que éstas a su vez se puedan beneficiar con incentivos fiscales, que los marcos legales se adecuen a las necesidades de la familia tales como la ley de trabajo para que sea más fácil conciliar ambos, implementar programas para disminuir efectivamente las adicciones que siguen avanzando en las distintas ciudades, como aumentar a 21 años la edad mínima para venta y consumo de alcohol, reducir las jornadas de trabajo excesivamente largas, implementar programas de incentivos para familias numerosas, que se mejore el acceso a los servicios de salud y que en apoyo a los migrantes contemos con políticas de reunificación familiar, así como contar con lugares seguros de acogida para que las familias no se separen y que se mejore el ingreso de las familias mexicanas. En pocas palabras, es trabajar por los demás en clave de familia. Si la familia está fuerte, la sociedad también, y eso es a lo que todos aspiramos.