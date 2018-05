El futuro de México, en las urnas

Se acerca el día de las elecciones y en esta ocasión muchos ciudadanos sentimos que nos encontramos ante una de las decisiones más trascendentales con la que nos hayamos topado en mucho tiempo.

Se disputarán 3,406 puestos, de los cuales 629 son federales y el resto son cargos locales; elegiremos un presidente, en 8 estados elegirán gobernador y en uno, un jefe de gobierno; 500 diputados federales, 128 senadores, 1596 alcaldes de 24 estados, 16 alcaldías y 160 concejales en la Ciudad de México, 24 juntas municipales en Campeche y 972 diputados locales en 27 entidades.

Los estados que elegirán gobernador son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Los comerciales del Instituto Nacional Electoral (INE) invitan con múltiples reflexiones a ejercer este derecho, en nuestras manos está el futuro y el rumbo que le queramos dar al país, los múltiples exhortos tienen el fin de que nadie se quede sin acudir a las urnas.

Nuestro voto debe ser razonado, y a quien favorezcamos con el voto debe de ser quien verdaderamente nos represente; miremos cuáles son sus propuestas, cuál es su experiencia, cuál es su perfil y sus valores, qué plataforma política le respalda, si ha tenido un historial de rendición de cuentas y cuál ha sido su participación ciudadana.

Los ciudadanos queremos saber si sus propuestas corresponden realmente a la tarea que piensan desempeñar, si estas propuestas en realidad son viables o acordes a los tiempos que se están viviendo, si en realidad son aquellas que requiere el Estado prioritariamente, si están dispuestos a servir al pueblo o a servirse de él.

Queremos saber, también, qué proyectos tienen para el crecimiento económico, para el desarrollo sustentable, para garantizar que nuestro país y nuestro Estado tenga solidez financiera y estabilidad económica, qué propósitos hay para los jóvenes o para mujeres trabajadoras, para grupos vulnerables, para la infancia o el adulto mayor.

También y mucho, nos interesa saber qué piensan acerca de temas que tienen que ver con la familia, entre muchos otros que se han abordado.

Inclusive, en algunos estados los candidatos han firmado compromisos con la ciudadanía para trabajar por la seguridad y protección de la vida, la salud y la dignidad personal. Para que cada familia reciba el apoyo del Estado y pueda alcanzar un hogar digno para superar sus dificultades y favorecer que se mantengan unidas, así como apoyar a los padres y tutores para que puedan y sepan formar ciudadanos responsables.

Compromisos que también para una buena parte de los yucatecos es prioritaria, pues de ellos se desprenden muchas políticas públicas que pueden ayudar o perjudicar a la ciudadanía.

Es muy interesante saber también qué piensan con respecto a su autonomía, saber si están dispuestos a ir en contra de los intereses partidistas por encima de los intereses de la comunidad, y no solo ello, sino que estemos atentos a cómo se han conducido… ¿les creemos?

Muchos son los temas discutidos y muchas han sido las horas que los candidatos han dedicado a sus actividades de proselitismo, esperemos que todos hayamos tenido ya la oportunidad de conocerlos para poder hacer una buena elección.

Si aún no los conoces, no dejes de hacerlo, casi todos disponen de una página web, en las redes sociales abunda información sobre los diferentes candidatos.

Hay comunicados de diferentes asociaciones que te invitan a votar independientemente de los esfuerzos del INE, que en resumen nos dicen “observa, escucha, analiza y vota” o bien “conoce, pregunta y decide”, la cuestión es que no dejemos de estar bien informados.

Si quieres saber un poco más, te invitamos a entrar a la plataforma de www.sabervotar.mx, que cuenta con herramientas que nos permitirán ir razonando nuestro voto.

Todavía nos falta camino por andar, estamos a un mes de las elecciones y son serias, pues nuestro futuro está en juego en las urnas.