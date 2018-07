Gran responsabilidad

Hablar, pero sobre todo escribir, es exclusiva facultad humana, la más humana de todas. Sólo el hombre reúne las condiciones físicas y psicológicas para hablar y escribir. Llegar a donde estamos hoy llevó millones de años de una lenta y constante evolución, de modo que nuestra responsabilidad en esta hora del caminar incesante del hombre hacia mayores estadios de perfección es enorme. Nos toca preservar ese legado que es sustento de todos los logros y realizaciones, desde la poesía hasta el más elaborado instrumento que permite al hombre otear las galaxias.

No se si ustedes que me leen se han parado a mirar el alfabeto español. Son 27 letras (ya eliminadas la LL y la doble R porque, según los académicos, no son letras sino dígrafos), de las cuales 22 son consonantes (quiere esto decir que no “suenan solas” sino en compañía de alguna vocal, que son cinco nada más) y esos 27 grafemas son suficientes para construir toda la obra poética, literaria, musical, científica y tecnológica que ha ido creciendo a lo largo de los mil años que lleva de existencia este idioma maravilloso en el que soñamos, amamos y edificamos la humanidad.

¡Qué maravillosa obra!, tendríamos que exclamar cada vez que paramos mientes en esto. Sobre esos 27 signos está hecha toda la obra humana que se expresa en español (el alfabeto latino, que es el del español y el de otros grandes idiomas, con algunas variantes y adiciones, como en el inglés y el francés, es usado por cerca de 5,000 millones de personas). El español, como mera curiosidad lingüística, es el único de los grandes idiomas modernos que usa la ñ (la historia de esta bella letra será tema de próximo Plato de lengua).

Todas estas monsergas y jaladas de pelo –asunto de viejos, dirían algunos-, tienen un objetivo: poner ante los ojos de quienes quieran ver (jóvenes de todas las edades) el gran peso cultural que significa expresarnos en español. Sobre todo escribir en español que es un privilegio mayor. Tenemos registradas en el Diccionario de la Lengua Española alrededor de 90,000 palabras. Nuestro idioma ha logrado estructurar una Gramática que en su edición completa tiene tres tomos, una Ortografía que suma 745 páginas, lo hablamos más de 500 millones de personas, es una lengua franca (oficial en grandes corporaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea). Es una de las más bellas y complejas del mundo…

Por esas y otras razones, lo menos que podemos hacer es preocuparnos por conocerla, cuidarla, usarla adecuadamente y no dejar que muera ninguna de sus palabras víctima del desuso o asesinada por el mal uso.