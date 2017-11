Un caldito en Kanasín

Mare sí que está bueno el fresquecito, yo saqué mi chamarra que compré en el Buen Fin a 30, 60 y 90 años para pagarla; lo bueno es que ya la estrené, porque luego llega 24 de diciembre y ni hay frillo. Mare me pusé guapo, que, por cierto, tardé, y vine a dar mi rol aquí a Kanasín a tomar un buen caldito, y qué bonito está mi pueblo de origen, porque mi origen es en Kanasín; no soy huero, pero soy Herrera, y aquí estoy sentado en una banca en el parque del fraccionamiento CROC. Mare dejaron bien bonito el parque, porque le dieron su buena manita de gato y tenía más de 15 años que no lo arreglaban; los 100 mil pesos que le invirtieron están bien invertidos, se cambiaron los juegos infantiles, piso de concreto, lámparas; buena chamba está haciendo el presi Carlos Moreno, sería bueno que siguiera la continuidad de su trabajo para que Kanasín siga avanzando por buen rumbo.

Hablando de polaca, estamos con el fuego muy intenso sobre la estufa, porque, según los que saben, estamos a punto de que destapen al tapado; ojalá que los partidos escojan buenos candidatos que realmente tengan un proyecto para beneficio de la gente y no de su uso personal, porque muchas veces eso pasa: aprenden a subirse a la Suburban, pero no a bajarse, y es que la mala decisión de candidatos luego les puede dar derrotas dolorosas, basta con recordar la elección intermedia pasada, donde al PRI le costó perder muchos de los que se llamaban sus bastiones, como Progreso, Umán, Valladolid, Maxcanú y anexas. Hay gente muy valiosa que tiene proyectos positivos, como en Hunucmá, donde hay un joven empresario, Mario Ceballos, presidente de los Leones, muchacho que trabaja fuerte y tiene buenos principios; podría ser un gran candidato y un gran presidente, ahí se los dejo.

Mare hace una semana del Buen Fin, esta estrategia del gobierno como un revulsivo a la economía y Mare de veras que sí revolucionó porque estaban todos los establecimientos que no cabía ni un alfiler y la gente arrebatándose las cosas. Eso quiere decir que en Yucatán la economía anda bien, y que lo que dice el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera, que estamos creciendo a doble dígito, pues es palpable. Bueno voy a tomar mi caldo y, como dijo la tía huanga, les dejo.