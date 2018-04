Cultura sin barreras, con Renán es cinismo

Mare ahora sí que el rey kin se ha puesto intenso con las temperaturas. Mare con este calor todo mundo anda de mal humor en la calle, ¡y cómo no!, si hay una temperatura de arriba de 40 grados Celsius -para que no me regañe el jefe- y con sensación térmica de 45; ahora sí que estamos en nuestro jugo, todos andamos calientes y no de la calentura que emociona a las doñas.

Lo que también está caliente es la polaca, estamos en la segunda semana de campaña y a más de dos ya los ves bronceados por tanto caminar en el sol, porque, con el tema de la fiscalización, casi todos están haciendo más una campaña de territorio que de eventos, y creo que es la mejor forma de estar en contacto con la gente y saber de primera mano sus inquietudes y sus quejas, que no creo que sean pocas, porque bien se dice que el que pregunta no se equivoca, por eso es muy importante esta dinámica de campaña caminando y mirando de frente a la gente. Mare ya me escucho como político, uay ni Dios lo quiera, a mí sí me gusta trabajar.

Y hablando de trabajar, todos los candidatos empiezan a exponer sus propuestas o sus ejes de campaña. Vila presentó un decálogo de acciones a implementar de llegar a la gubernatura y Sahuí anunció que entregaría 100 mil computadoras y 200 mil acciones de vivienda. Empiezan a poner todos sus fortalezas sobre la mesa, para que el votante decida por dónde va la cosa. Caballero hizo lo propio presentando una plataforma para hacer de Mérida la capital de la cultura maya, una plataforma con proyección al 2030. Su contraparte Renán Barrera tuvo reuniones con gente de cultura, en la cual dijo que, si llega a la alcaldía de Mérida, la cultura tendrá un papel importante en su administración; hasta ahí vamos muy bien, pero cuando dijo que la cultura será incluyente ahí sí pongo un paréntesis porque, con todo respeto, qué poca memoria o qué cinismo de parte de Renán. ¿Será que simplemente porque está en modo campaña dice eso? Porque en su gestión como alcalde la inclusión fue totalmente NULA, todo aquel que no comulgara con su color azul fue excluido de cualquier actividad cultural o artística que realizara el Ayuntamiento, haciendo caso omiso a las trayectorias de muchos artistas que fueron marginados de manera grosera. Simplemente recuerden que a su director le daba hueva... Masinó.