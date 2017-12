¿Y el humo blanco, apá?

La realidad es que en estos días no sólo los que vendieron en el Buen Fin se rayaron, sino que seguramente las farmacias están bateando con la venta de tafil y diazepán, porque muchos andan con sus nervios por los cielos por aquello de la designación del candidato a la gubernatura de Yucatán; hay quienes dicen que tuvieron que esperar a que llegue el presidente para que se tome la decisión, y bueno, hay que aclarar algo: que estas vaciladas se escriben el miércoles, porque temprano tengo que mandarle mi cachito al jefe Martiniano para que no lo regañe a uno, y digo esto porque al día que lo estoy escribiendo aún no hay candidato designado, aunque en la redes comentan que ya hoy jueves debe de salir a la luz el nombre del bendecido por lo alto.

Lo que es una realidad es que eso mismo llevamos leyendo desde hace una semana, y ahora sí, y mañana, en dos días; el caso es que ya pasó una semana y nada aún, pero muy probable hoy ya debe de estar el nombre del tapado, que seguro se destapó cuando le dijeron que él iría, y es que ha sido una de barrepiés toda la semana: que éste ya ganó, que ganó el otro, pero la realidad es que hasta el día de ayer no había nada; lo que sí hay es una bola de histéricos que los nervios los están comiendo. La realidad es que todas estas especulaciones sólo están creando un clima de división en el PRI, sobre todo entre la gente de abajo, porque en varios equipos algunas cabezas empezaron a decir que ya había quedado su gallo y si no resulta ser se van a justificar con un “nos fregaron”, “nos robaron”, y eso creará un clima de molestia que afectará lograr la unidad, y eso ha sido motivo de ruptura y un factor para perder elecciones; así que hay que aporrear la mano y tirar la soga para que nadie se salga del huacal y exista la unidad.

Lo que es una realidad es que tampoco enfrente, en el PAN, ha salido el candidato. Por parte del Frente, lo que era un secreto a voces y no lo querían reconocer es que ya salió el peine y fue Ricardo Anaya; en el Estado parece que sigue la puja entre Mauricio Vila y Renán Barrera. ¿No estarán esperando al candidato del PRI para ver a qué gallo sueltan a la pelea?

Mientras tanto, creo que hay que echarle más leña a la chimenea para ver el humo, masinó.