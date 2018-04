¿Transparente Renán? Ay, ¡ajá!

Mare antes que nada quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó en el festejo de los XVII años del programa de televisión; se puso rechévere, y a la vez pedir una disculpa por estas semanas que no chan escribí, es que la verdad se gastó mi crédito y por casa el parque no tiene internet, y el vecino pesadea, no quiere dar su clave de wifi, xageraaaa masinó, creo que está chiva. ¿No será que mi vecina es doña Celia? Con eso de que anda bastante chiva porque no le dieron la candidatura al Senado, mare estuvo tirando chispas por todos lados, incluso se dijo que se podría ir a otro partido, mare como Huacho, mare como Liborio, mare, la lista sería interminable, pero, al final, como la canción, de reversa mami. ¿Con qué la habrán convencido? Eso sólo los de arriba lo saben, lo que es una realidad es que a esa luciérnaga le apagaron su luz.

Y lo que tuvo mucha luz fue el terruño, porque medios nacionales vinieron a nuestro Estado para cubrir el arranque de campaña de Pepe Meade, y digo Pepe porque así nos dijo que le digamos en la entrevista que le hicimos para Politiqueando; aprovecho el gol, chequen el Facebook de Politiqueando con Dzereco y Nohoch y que lo gusten de lunes a viernes a las 8:30 am; se pone bueno.

Como se pone bueno el arranque de las campañas, ya escuchamos batucadas por todos lados y a ver cómo se ensucia la ciudad al llenarla de propaganda política con lo mejor de sus promesas.

Hablando de promesas, Renán Barrera, candidato a la alcaldía, dijo que en su gobierno reinará la transparencia, mare eso a se lo compra Walt Disney, qué buen cuento, y digo esto porque hasta el día de hoy nunca salieron a la luz pública las cuentas del carnaval y la gran ola de millones que gastó por llevarlo a Xmatkuil; aún no se aclara lo del contrato millonario que le dio a la empresa SANA, por el tema de la basura, y ahora dice que habrá transparencia; por favor, es como decir que en el retén estaba en sí, masinó.