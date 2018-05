Se deshojó la Margarita

Mare, la cosa se está poniendo caliente, la neta que entre debates y encuestas tienen aturdido a todo el pueblo y sólo lo confunden, porque parece vacilada, pero todas las encuestas están diferentes en los resultados, y no hay homologadas, de modo que parece confirmarse lo que se dice, que gana la encuesta quien la paga, porque cada candidato saca una encuesta donde él va a la cabeza. Una de dos: o los hacen tontos a ellos o ellos quieren hacer tonto al pueblo y confundirlo para crear la estrategia de generar la percepción de ir adelante, porque el ser humano tiende a inclinarse por el vencedor, aunque hay más de dos que se inclinan por cualquier cosa, pero esa es otra historia.

En las campañas locales no se quedan atrás con el tema de las encuestas, es el mismo rollo, lo que sí es una realidad es que ha sido una campaña más de propuestas que de descalificaciones, al menos de manera directa, pero la neta habría que revisar cuántos portales electrónicos se han creado en los últimos meses, desde que se inició la campaña y en los cuales no han dejado de bombardear a los candidatos de los diferentes partidos, dando realce a una guerra sucia a escondidas, y nuevamente buscando persuadir a la gente para crear confusión a la hora de emitir su voto, y poder llevar agua a su molino con esa confusión que crean en el pueblo.

Una de las campañas que me llaman la atención es la del Senado, donde Jorge Carlos Ramírez Marín tiene la de primera mayoría en el PRI, y aunque está prácticamente seguro su lugar en la Cámara Alta, ha hecho una campaña intensa y con mucho recorrido con la sociedad civil y empresarial; eso es algo que se aplaude, porque muestra un gran compromiso, a diferencia de la contraparte, Raúl Paz, que se ve que tiene colgada su hamaca.

Y hablando de colgar la hamaca, la que está dando la noticia desde la tarde de ayer es la candidata independiente Margarita Zavala, quien anunció que se retira de la contienda; no entiendo cómo es que renuncia a algo que le dio mucho trabajo conseguir. ¿Realmente vio que estaba muy abajo?, ¿por cuestiones familiares? Para mí que renuncia para ir a la dirección de Pemex, porque ella sí sabe cómo amanece el crudo todos los días, masinó.