El grito de los mexicanos

Mare pues no se ustedes, pero yo todavía estoy emposmado por tanto que he comido en estos días. Con eso de las fiestas patrias, mare entre pozole, botanas y las bebidas espirituosas tenemos barriga de perro de milpa; es que el festejo estuvo violento, porque no solo fue la celebración del 15 de septiembre, que por cierto y como dato fue el último grito que encabezaron como gobernador don Rolando Zapata y como presidente don Enrique Peña. ¿Qué pasaría por la cabeza de Peña? Ya se, me imagino estaba pensando cómo se llaman los héroes de la patria para no cometer un error y ser parte de los memes, aunque no se salvó porque, cuando intentó hacer con las manos la forma de corazón, mare más bien parecía un pibihuá, estaba más amorfo ese negociante que más rápido de lo que canta el gallo las redes se llenaron de memes por tal ademán. Mare don Peña ni cómo ayudarle.

El que también sigue dando de qué hablar es el próximo presidente don Andrés Manuel López Obrador, que la neta, hija, creo que también será cliente de los memes. Dio una declaración diciendo que si la economía en su gobierno llega a estar mal será culpa de Banxico, ¿es en serio?, ni ha subido y ya se justifica. Otra cosa que sería bueno que estudiara es cuáles son las verdaderas funciones de Banxico y que alguien le diga por favor que ya no es oposición, por lo tanto las estrategias deben de cambiar junto con el discurso.

En Yucatán el próximo gobernador ya empezó la chamba, porque en días pasados se iniciaron los trabajos de transición entre el gobierno entrante y el saliente. Lo que es una realidad es que a don Vila le dejan la vara alta por Rolando, ya que hizo un gran trabajo como gobernador. Mientras tanto, vamos a esperar porque en los últimos días de septiembre salen los nombres de quienes integrarán el gabinete.

Mare y cuánta polémica dio la pelea del Canelo con Golovkin o como se llame el kazajo, algunos dicen que ganó Canelo, pero muchos dicen que ese robo estuvo más descarado que el de Rosario Robles; la cosa es que ganó el Canelo, según los jueces. Lo que no se es quién gritó más el 15 de septiembre, si el kazajo cuando oyó que ganó Canelo o los mexicanos cuando cargamos gasolina, masinó.