Bueno la cosa se está poniendo caliente en el último mes de las campañas y qué bueno que sólo falta un mes, porque creo que todos los mexicanos ya estamos hartos de ver tanta publicidad en las calles, que al final esas lonas servirán para tapar los gallineros, pero la realidad es que se gasta demasiado dinero en campañas y bien podrían utilizar ese recurso para hacer acciones que traigan mayores beneficios a la sociedad y no para agrandar el egocentrismo de unos personajes que nos quieren gobernar; la verdad ya fastidian con lo mismo de siempre, y ahora con el tema de la encuestitis más ya me fastidia, mare ninguna coincide o al menos se asemeja tantito. Siempre he dicho que no es lo mismo ganar la campaña que ganar la elección y sentarse en la silla, porque bien dicen que hay muertos que no hacen ruido, pero sí te meten un susto, así que, como dijo Bocelli, vamos a ver.

En el plano local la cosa sigue igual de caliente, todos los grupos están ajustando sus estructuras y haciendo los últimos enroques para el día D, todos poniéndose en sus respectivos puestos y esperando los respectivos ajustes, y hablando de ajustes el que debería de ajustar sus lentes es Renán Barrera, porque en días pasados hizo una declaración que salió en un periódico local, donde dijo que los parques que están en el sur están igual de bonitos o mejores que los parques del norte de la ciudad.

¿En verdad nos cree tarados, tontos o qué? Renán y así quieres ser otra vez alcalde, en verdad no tienes vergüenza, te invito a que vayas verdaderamente al sur y me encantaría que comprobaras si están iguales los parques de Dzununcán, San Antonio Xluch o Zacil Ha al que está frente a Kalia. O estás ciego, o ya se te hizo una costumbre el mentir, como cuando te agarraron kastakán en la madrugada y dijiste que ibas a buscar a tus hijos. Me encantaría ver si subes a tus hijos a los juegos de los parques del sur.

Renán ya no seas mentiroso hijo.

Masinó que sí.