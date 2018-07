Con una pequeña ayuda de mis amigos

Mientras conversaba con el gobernador Rolando Zapata Bello, el viernes pasado, su buen humor y actitud asertiva parecían decirme que las aguas habían vuelto a su nivel, después de la avalancha de encuestas y cifras que se tradujo en los resultados electorales que todos conocen, pero dejó poco espacio para otros temas capaces de atraer la atención del lector. Sin embargo, las circunstancias que aplazaron la elaboración de esta nota me vinieron bien, pues, al margen de la coyuntura electoral, quería ocuparme de un rasgo de la personalidad del gobernador poco referido por sus aduladores y oponentes: su sentido de camaradería, su voluntad solidaria, expresada sin aspavientos.

Hace tres años me encontraba hospitalizado a causa de un infarto que implicó una delicada cirugía, y el médico me restringió las llamadas telefónicas en la clínica. Una de ellas, impensada, procedía de un número desconocido al que respondí movido por el hastío que genera estar encamado. Confieso que me causó enorme sorpresa pues era Zapata Bello. Más allá de agradecer las palabras de aliento que Rolando me dispensó, y de valorar el tiempo para transmitirme ánimos, me dio una gran noticia: que el escritor Conrado Roche Reyes y yo lo acompañaríamos al concierto de Ringo Starr, baterista de los Beatles que se presentaría en Mérida el 8 de marzo de 2015. “Necesito que te recuperes porque debo acompañarme de conocedores del rock”.

El telefonema me devolvió la vida, por el autor de la llamada y por la posibilidad de escuchar a uno de los supervivientes de los Beatles, la legendaria banda que transformó la cultura universal. Fuimos al concierto y la alegría que observé en Rolando Zapata resultaba incomparable. Pronto me fui reponiendo, pero como el tema del rock y las rupturas culturales fueron asuntos que conversé con el gobernador la noche en que le fue entregada la Medalla Yucatán al dramaturgo Fernando Muñoz Castillo, que en su discurso reclamó la poca atención que se brinda a artistas independientes como él, en los intervalos del concierto de Ringo, volví a conversar esa cuestión con Rolando.

Y hace apenas tres meses, Muñoz Castillo sufrió un accidente cardiovascular similar al mío, y nadie se ocupó tanto de la rápida cirugía y recuperación de este amigo entrañable como la escritora Paloma Bello Paredes. Comprendí que el sentido de camaradería y voluntad solidaria expresada por Rolando Zapata son rasgos de herencia familiar. De cualquier manera opino que Rolando es el mejor gobernador de México por esos detalles que hace en silencio, como insinuando que todos los yucatecos somos especiales para él. Esa es su presencia y ruptura.