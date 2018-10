Se aprende de las caídas

Las grandes obras, como las ciudades, no se construyen de la noche a la mañana, muchas de ellas tardan siglos en llegar a ser lo que hoy vemos, pero éste no es el resultado solamente aciertos, sino que algunas veces son los errores los que definen el rumbo y hacen que los resultados sean mucho mejores de lo que esperamos.

Comparto esto porque hace unos días me encontré con una persona que hace mucho tiempo no veía, pero vaya que mi sorpresa fue muy grande cuando me contó que tuvo unos cuantos tropiezos que le hicieron cambiar su perspectiva de la vida, dejándose caer en la derrota y nublando su visión. Al escuchar cada una de esas palabras pensé en miles de soluciones a cada uno de los problemas, pero después de un rato entendí que las respuestas cada quien las debe encontrar; no podemos resolver el mundo nosotros solos, qué maravilloso sería. Y es ahí donde pensé que eso es lo que muchas veces pasa cuando las cosas no salen como planeamos, no estamos acostumbrados a la derrota o le tenemos miedo a lo desconocido, pero no debe ser así; creo firmemente que de las caídas aprendemos y la vida es una escalera en donde solamente vamos para arriba.

He aprendido algo, pero me gusta observar y he visto que muchos han logrado su cometido a la segunda, tercera o hasta la quinta oportunidad, después de un par de caídas; la cuestión es solamente no dejar de intentarlo o hacer las cosas de una forma diferente, probar nuevos aires o de plano rediseñar el plan. Eso sí, la próxima vez que lo intentemos pongamos los ojos muy arriba y los pies bien plantados en el suelo y si es necesario repetirlo miles de veces que así sea, lo más importante es encontrar lo que nos hace felices, sin que lo busquemos, sin pedir, sin exigir, que llegue por naturaleza, por respuesta y como consecuencia de los actos.