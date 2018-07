Se aprende más jugando

Antes de que termine el ciclo escolar quisiera a través de estas líneas reconocer a un hombre que sin duda me sorprendió; conocerlo fue una gran sorpresa y no solo por lo que ha podido lograr con tan poco a su alcance, sino por su mentalidad y perseverancia para lograr lo que su mente y corazón algún día le propusieron. Hace un tiempo hice un recorrido por el interior del Estado para conocer las estrategias, modos o formas con que los maestros imparten sus clases y al llegar a la escuela primaria Nachi Cocom, ubicada en el municipio de Akil, me sugirieron que conozca un poco más de lo que un maestro hace en esta comunidad. Su nombre es Freddy Góngora Cabrera, un hombre que ofrece una forma diferente de enseñar, donde la imaginación y una chispa de ingenio han hecho la diferencia.

Al ir a su salón de clases no encontré a nadie, ya que los alumnos estaban distribuidos por toda la escuela: varios en la cancha de usos múltiples, otros en el vivero, unos más en el escenario, todos haciendo una actividad diferente, todos reían, todos estaban muy entretenidos en la tarea encomendada. A esta forma de educar le dio por nombre “los nuevos alquimistas”, algo que sin duda les queda como anillo al dedo, porque puedo decir que todos los pupilos brillaban por cuenta propia con la alegría que les deja aprender mientras juegan, algo que sinceramente envidié un poco, porque a quién no le hubiera gustado conocer así el mundo; pero es ahí en donde me di cuenta que esos niños se llevan la semilla del éxito y solo hace falta cultivarlo con todas y cada una de las herramientas que su guía educativo les regaló.

Tiempo más tarde me enteré que ese maestro recibió un sinnúmero de reconocimientos a nivel nacional y estatal, algo que me hace creer que cuando uno ama lo que hace se refleja en su trabajo y tarde o temprano se verá recompensado.