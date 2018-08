Lo que se mira sin ojos

Para muchos caminar, ver y escuchar es algo normal, siempre lo han podido hacer y por ello no valoran el esfuerzo que quienes viven con alguna discapacidad tienen que hacer para lograr su independencia; hasta pareciera que el egoísmo que se apoderó del pensamiento de la comunidad nos lleva a ignorar a quienes a paso lento y con precaución intentan llegar a su destino.

Seguro esto caerá como un balde de agua fría y espero que así sea, porque urge cambiar nuestra mentalidad, urge ser más conscientes de quienes están en una condición diferente o en desventaja, urge ser mejores personas. Hoy escribo estas palabras porque hace un par de días me llamó la atención un grupo de personas invidentes que se desenvuelven con independencia admirable; uno de ellos me regaló unos minutos para conocer un poco más de su vida y lo que diariamente enfrenta. Su nombre es Marco Antonio Rosado, es una persona de la tercera edad y desde hace más de 13 años perdió la vista por una enfermedad; sin embargo eso no ha sido una limitante para que continúe con su ritmo de vida habitual, un poco más lento que antes, pero con el mismo coraje de demostrar que todo es posible, no obstante que ni las calles de nuestra ciudad ni su gente están adaptadas para personas como Marco. Muchos aún piensan que nunca van a llegar a esa edad y condición, pero déjenme decirles que están muy equivocados, hay que ponernos en sus zapatos, porque lo que hacen es digno de admirar y si no vamos a ayudar, tampoco perjudiquemos.

Estimado lector: no esperemos llegar a una condición similar para cambiar nuestra mentalidad, comencemos hoy, hagamos el cambio ahora; tenemos una oportunidad muy grande en nuestras manos para hacer de esta una mejor sociedad para los que nos siguen. Iniciemos transformando nuestro entorno para que las personas invidentes, carentes de vista, con discapacidad auditiva, motriz o de otro tipo tengan una ciudad sin obstáculos físicos y mentales.