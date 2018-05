No dejemos de ser niños

Qué tal estimado lector, una vez más me permito dirigirte unas palabras y pensamientos que en ocasiones se han quedado en el silencio de la mente, pero este espacio me permite compartir estas anécdotas y experiencias en las que siempre me he sorprendido de la sinceridad e inocencia de los niños, sus ideas, sueños y forma de ver la vida, lo que hace recordar pasajes del libro “El Principito”, que nos invita a nunca dejar de ser niños, algo que parece ser a muchos ya se les olvidó, ya sea por las obligaciones mismas de la vida diaria o porque nos rendimos ante la seriedad que conlleva ser adulto.

Y vaya sorpresas que me llevo siempre que voy a alguna escuela, donde nos encontramos a estudiantes que destacan por su nivel de conocimiento, su ingenio, sueños y chispa. Siempre hago una mecánica con ellos: les pregunto qué es lo que quieren ser cuando sean grandes y de verdad que las respuestas, además de llenas de fantasía, son sinceras y con una carga de diversión, pero por lo general la mayoría elige algo que tiene un impacto directo en ayuda al prójimo, lo que hace pensar si nos convertimos en lo que soñábamos a esa edad, si aún tenemos los mismos ideales o si ya no queda rastro de ese inquieto niño que no aceptaba un no por respuesta.

Tengo que confesar que muchas veces me veo reflejado en ellos, solamente que de pequeño quería ser doctor, curar a las personas enfermas, crecer y ayudar a mucha gente, pero las cosas cambiaron un poco, actualmente no me desempeño en el campo de la medicina, pero el contacto con esos niños me obliga a recapacitar sobre la esencia que era ayudar a los demás. Y es que no necesitamos ir a una escuela para hacer algo similar y darnos cuenta de esta idea, solamente hagamos una retrospectiva, comparemos y cambiemos lo que tengamos que cambiar, sobre todo para ser felices.