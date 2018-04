Regresemos a nuestras raíces

Hola, qué tal estimado lector, una vez más quiero platicar de un tema al que pocas veces le brindamos la atención que de verdad requiere, me refiero a las tradiciones de nuestra tierra, y sí, ya sé que hablar de tradiciones nos puede llevar horas, por eso voy a centrarlo en los juegos que nuestros abuelos jugaban por horas en las calles, sin zapatos, sin las preocupaciones de que si se va a terminar la pila o si ya no me quedan datos para seguir en el Internet; sin duda la vida era más sencilla.

Actualmente poco queda de esa época, por las calles ya no vemos a niños jugando trompo, kimbomba, pesca pesca, tinjoroch y muchos juegos más; ahora todos están escondidos bajo el techo de casa, sin experimentar lo que es vivir la aventura. Pero con alegría puedo decir que existe un joven que quiere cambiar este panorama, su nombre es Andrés Chi y vive en el sur de la ciudad; él encabeza un proyecto para rescatar los juegos autóctonos en colonias y comisarías de la ciudad, acudiendo a parques para presentarle a las nuevas generaciones cómo era divertirse y de esta forma no dejar que se pierdan en el olvido estas prácticas.

A mi parecer, necesitamos más jóvenes como Andrés, que utilicen esos elementos que nos dan identidad para mostrar un camino diferente a la niñez y juventud de esta tierra, que se le dé el interés a temas que sean para enaltecer nuestra cultura y recordar las tradiciones; enseñarles a no olvidar y darle el debido valor a las cosas, enseñar a los que nos rodean a trabajar en equipo, a saber ganar y, por qué no, también a saber perder. Y es que si nos damos cuenta la vida también es un juego en donde el único objetivo es divertirnos y ser felices.

Yo me quedo con ese mensaje de este joven, y si ya somos adultos no quiere decir que no podamos jugar una vez más así y que le demos al alma ese toque de felicidad que hace la vida mucho mejor.