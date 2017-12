Uno no elige en qué momento, hora, día y lugar se enamorará, simplemente llega esa persona que nos hace despertar nuestro lado sensible, tierno y cariñoso; todos a nuestro alrededor se alegran del motivo de nuestra sonrisa.

Han pasado 3 meses y ya se te hace costumbre que sus juegos de palabras incluyan estúpida, pendeja, tonta, vieja o cualquier otro sinónimo hiriente. Pero, cabe señalar, porque te has empeñado en defender su comportamiento, que así bromea contigo, “así se llevan”. Y, por poco se me olvida, Paulina siempre se justificaba diciendo: “Yo también se lo devuelvo”. Aunque nunca vi que lo hiciera y tampoco lo esperaba, ella no era así. El juego sólo era de él para ella. Algunas conductas que se ejercen contra la pareja pueden ser una señal de que se está presenciando violencia de género. Afecta no sólo a la persona violentada, sino a todos quienes la rodean.

Es ataque a la mujer “todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”, de acuerdo con la ONU. La bofetada invisible se da con palabras que lastiman el alma. Es importante frenar estas conductas lacerantes, ayudando a nuestros amigos y amigas a identificarlas para que se pongan límites.

“Una de cada tres mujeres y niñas experimenta episodios de violencia a lo largo de su vida”, las consecuencias pueden ser embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, depresión, trastornos de alimentación, sufrimiento emocional, homicidio y suicidio.

¿Podemos prevenir esto?, sí. Es momento de transformar la cultura de género con educación y respeto. ¿Por dónde comienzo? Infórmate, consulta estadísticas, centros de ayuda y orientación psicológica. Sumarnos nos ayudará a mejorar como personas y caminar hacia una sociedad más equitativa e igualitaria.