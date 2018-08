Las entrañas de Paco

Hace unas semanas me tocó presenciar un gran apagón. No está bien apagar las estrellas de nadie. Pobre Paco. Trabajé con él hace un tiempo, considero que es un hombre sensible, carismático, disciplinado y al principio fue determinante.

No tardó en contarnos a sus compañeros de trabajo cuáles eran sus ambiciones en la vida, a dónde quería llegar, incluso, “aquí entre nos”, relató a detalle cómo le haría para alcanzarlas. Los ojos le brillaban de la emoción. Sus papás ya sabían de su anhelo de independencia para emprender un negocio propio.

-¿Te apoyarán? -le pregunté, mientras esperábamos los últimos minutos para la salida. Agachó la cabeza, la movió de izquierda a derecha suavemente. Ese gesto para mí fue: No.

Ojalá hubiera creído más en él mismo. Ojalá no hubiera hecho caso a los pésimos consejos de su familia: “La tranquilidad y economía que tienes ahora en el trabajo en ningún otro lugar las vas a encontrar”. Con este argumento, Paco decidió dar un paso atrás. El miedo lo abrazaba y la inseguridad pasó a ser su fiel compañía.

Un día de esos en los que coincidíamos para festejar a algún cumpleañero, le pregunté qué había hecho en ese tiempo; ya habían pasado 6 meses desde que terminó mi contrato.

“Mis sueños están ahí encapsulados en mis miedos, Jessi”, dijo.

-¿Y, qué harás para sacarlos de ahí? -pregunté.

-“Nada. No tengo ni la más mínima energía para hacer algún cambio en mi vida. Estoy agotado”, respondió.

Le compartí que es muy fácil imaginarnos un “mundo ideal”, lo complicado (si así lo queremos ver) es hacer camino para llegar a donde queremos estar. Sí, la familia es importante y no porque no estén de acuerdo con nuestras decisiones dejaremos de quererlos. Todo lleva su tiempo. Bueno, el tiempo de ellos.

Tú concéntrate en lo tuyo: cree en ti mismo, tus valores, la pasión, la determinación y no te autosabotees. Depende de ti.