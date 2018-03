Primer aniversario

Ver nacer es hermoso, te llena el alma y alegra al corazón. Este mes, esta columna celebra un año de ser publicada y estar vigente en estas páginas, este encuentro donde se comparten ideas y propuestas plurales creadas por escritores y editorialistas: El poder de la pluma.

Agradezco primeramente a usted apreciable lector, a los directivos de Milenio Novedades por confiar en esta propuesta editorial “Sin límites”. Del mismo modo, al periodista Martiniano Alcocer, quien me motivó a descubrir con creatividad cada recoveco de mis expresiones.

Más afilada la pluma: Siendo capaz de concentrar 330 caracteres, asidua a la información de la moda, el estilo de vida y las tendencias, esta columna se fortalece para transmitir noticias, crónicas, análisis de opiniones y entrevistas para comunicarles los detalles de cada historia y de lo que se vive actualmente.

La evolución del poder F: destacar el empoderamiento femenino es uno de los objetivos principales, muchas me han compartido sus experiencias y los cambios que han aplicado por leer las sugerencias y tips de líderes empresariales como Maru Medina, dueña de la primera galletería gourmet en Yucatán; Anahí Góngora, fundadora de la marca Multitask Girl; Yóselin Popoca, fashion stylist, y blogueras como Zazil Abraham. Como ellas, otras mujeres excepcionales tendrán lugar en esta columna.

Efecto sin límites: para mí, la clave de este desafío es reunir a mujeres y hombres con talento sólido y con un denominador en común: optimismo y visión igualitaria.

El corazón al cielo y los pies en el suelo: me gusta estar cerca de ustedes, ahí la razón de las tendencias, es decir, cuáles son sus opiniones y/o sugerencias para hablar sobre temas de interés actuales y tener a los invitados con nosotros para que les compartan una respuesta. Por mencionar a algunos lectores que me han escrito en este año: Miguel Ortiz, Julia Medina, Galindo B, Jen Ruiz, Lucy L, Dr. Antonio M, Psic. Marisol C, entre otros.

Estoy contenta, un año. Más felicidad extra. Nos leemos la próxima edición.