Silvia, el dolor de una mujer

¡No es justo vivir así!, gritó una mujer en la calle. Me levanté de donde me encontraba y me dirigí a ver qué pasaba. Me acerqué a ella, estaba en cuclillas con las manos apoyadas en el suelo. Aterrorizada y con voz temblorosa alcanzó a decir su nombre, se llama Silvia. Las marcas de la edad revelan que supera los 40 años.

Con desesperación le pregunté qué le había pasado. Cuando levantó la mirada, vi que tenía la mejilla morada y cuando trató de incorporarse, colocó la mano derecha sobre su vientre, mientras con la mano izquierda se tocaba su corazón, había mucho dolor en ella. Entre lágrimas se disculpaba conmigo, como si todo lo que le estuviese pasando fuera ocasionado por alguna maldición. En la medida que tomaba aire, me fue contando lo que sucedió.

La violencia contra la mujer es una realidad y afecta de forma negativa e impide su participación en la sociedad. La violencia también impacta a su familia, comunidad y país.

En Yucatán, casi siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. La entidad registra un 66.8 por ciento, superando la media nacional de este problema que es de 54.46 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicados a través del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres.

Aún hay desafíos para contrarrestar este flagelo social. En Yucatán, contamos con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que abre la brecha hacia la igualdad promoviendo la inclusión. Si nos unimos y contribuimos haciéndola nuestra y a que prevalezcan los valores se verá fortalecido el núcleo de nuestra sociedad: la familia, posteriormente, la comunidad y, en consecuencia, nuestro Estado, hasta superar retos importantes que nos pueden llevar no sólo a ser mejores personas sino también a obtener el país que nos merecemos.

¿Nos ayudamos? Toma en cuenta este número: 911.