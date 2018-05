Hay que saber preguntar

Opinión

Hoy –como lo he hecho siempre- voy a ejercer mi “sagrado derecho a equivocarme”, que dice Xavier Velasco. Y como siempre también, si hago público lo que pienso es tautológico que me pongo de pechito al escrutinio de quienes lo lean y hasta a las calumnias y ofensas de quienes no me quieren (afortunadamente muy pocos, pero los hay y a ellos les digo que yo escojo a mis enemigos y los intolerantes no están en mi lista).

Este exordio que, como su nombre lo indica, “sirve para preparar el ánimo del oyente o lector”, obedece a la intención de señalar temas y sucesos de campaña –ahora que dicen que ya está desatada la “guerra sucia”- que me parecen incongruentes cuando no “mala leche” o de plano “fake news”, en el vocabulario trumpiano hoy día adoptado por todo el mundo.

Tenemos, por ejemplo, el tema del rancho de Mauricio Sahuí. Circulan en las redes sociales denuncias de que el aspirante priista mintió en relación con su propiedad y nadie ha señalado que –en el debate con sus otros cuatro contendientes- dio cumplida respuesta al planteamiento de Mauricio Vila: “Ese rancho no lo conozco”. Y así es, porque no le mostraron fotos del terreno que tiene en copropiedad sino los de una granja porcícola. No hacía falta ninguna aclaración.

O cuando supuestos universitarios se ofendieron porque los seguidores de Sahuí lo sacaron en hombros de la Uady y él se enfundó en una camiseta de basquetbol del equipo Jaguares que le regaló un simpatizante. Acusan violación a la autonomía universitaria, pero los otros tres también fueron y a sus correligionarios no se les ocurrió sacarlos como a los toreros en las plazas cuando cortan mínimo dos orejas. Eso no es culpa del aspirante priista, sino de los propios partidos que postulan a aquéllos. A lo mejor piensan que no se lo ganaron.

Y el tema de AMLO y el Nuevo Aeropuerto. Primero dijo que sus técnicos opinan que el sitio donde se hace es inadecuado y sugirió cambiarlo de lugar. Ahora considera que si lo pagan los empresarios no hay problema. ¿El dinero resuelve la dificultad técnica? Ya no hablemos de la incongruencia que es la desbandada de antiguos panistas hacia los brazos de la Morena a los que se entregan sin rubor. ¿Y su acendrada formación panista? Valen gorro las ideas.

Creo que en Yucatán hay dos Mauricios con posibilidades de ganar. Vale la pena que se dediquen a lo que hacen muy bien: propuestas interesantes (sobre todo Sahuí que ha planteado varias de verdadera trascendencia). Si les tiran es porque saben que van de delanteros.