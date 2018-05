Concluye con éxito torneo estatal de box 'Wílliam Abraham Dáguer'

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Con una trepidante función de 12 combates, entre varonil y femenil en diferentes categorías, concluyó con éxito el torneo estatal de box amateur "Wílliam Abraham Dáguer", un evento avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que representa un nuevo semillero de peladores con ansias de destacar en esta disciplina.

Jóvenes promesas como Andrea Cruz y Diego Bastarrachea resultaron campeones en peso gallo y pluma, respectivamente, en una jornada de más de tres horas que atrajo a numeroso público y a grandes figuras del boxeo en el majestuoso Polifórum Zamná de Mérida.

Entre los invitados a la gran final estuvieron los ex campeones mundiales José "Pipino" Cuevas, Carlos Zárate, Juan Herrera, Gilberto Keb Baas, Edgar Sosa, Gustavo "Guty" Espadas y Gustavo "Guty" Espadas Jr., así como el ex campeón yucateco Silverio "Chamaco" Ortiz padre, Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY); Jaime Gutiérrez, directivo de Heineken; Alejandro Hütt, director general de Beyond Sport México, Jorge Carlos Ramírez Marín, promotor del deporte y actual candidato a senador y su esposa Maria Elena Granados Castellanos de Ramírez.

"Estoy muy satisfecho con los resultados: surgieron muy buenos prospectos y eso significa que se cumplió el objetivo gracias al CMB, a Beyond Sport, a los patrocinadores, entrenadores, boxeadores y a sus familias, a quienes agradezco haberme invitado a ser parte de este gran esfuerzo", expresó Ramírez Marín.

"Estoy seguro que este tipo de torneos motivan no solo a los boxeadores sino a los jóvenes en general a practicar un deporte. Lo que sigue ahora para estos campeones es la fase internacional, se medirán contra peleadores de Texas, Luisiana y Florida en visitas recíprocas, como bien ha confirmado nuestro amigo Alejandro Hütt, de Beyond Sport", explicó.

Los 12 campeones de la gran final son: Andrea Cruz, peso gallo; Diego Bastarrachea, pluma; Russel Acosta, mosca ligero; Adriana Yépez, mosca juvenil; Rafael Figueroa, mosca; Jorkaef Montiel, ligero; Roberto Razo, wélter ligero; Diego Chan, wélter juvenil; Miguel Escalante, superwélter juvenil; Mauricio García, superwélter; Braulio Peniche, supermedio, y Fernando Dorantes, supercompleto.

Los subcampeones o segundos lugares son: Suemy Domínguez, peso gallo; Edwin González, pluma; Ricardo Hernández, mosca ligero; Hairy Covarrubias, mosca juvenil; Alvaro Mezeta, mosca; Ricardo Castillo, ligero; Luis Chan, wélter ligero; Yasir Godoy, wélter juvenil; Oscar Chan, superwélter juvenil; Brandon Couoh, superwélter; Angel Cauich, supermedio, y Manuel Coronado, supercompleto.