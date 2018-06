Confirman primer caso de microcefalia por zika en bebé yucateco

MÉRIDA, Yuc.- La Secretaría de Salud (SSY) confirmó el primer caso de microcefalia asociado a zika en Yucatán en un bebé nacido en el Hospital Rural 63 del IMSS-Prospera en Maxcanú, el cual el propio Instituto Mexicano del Seguro Social dijo desconocer.

“Sí hay un caso en ese municipio pero no es un caso nuevo, en este año no tenemos ningún caso de zika, dengue y chikungunya. Lo que hay que hacer darle seguimiento para darle la mejor atención que requiera y esperemos que no haya más. Lamentablemente son patologías que se van a seguir dando pero se pueden mitigar”, señaló el titular de la SSY, Jorge Mendoza Mézquita.

Como informamos la semana pasada, el primer caso de microcefalia asociado a zika en Yucatán, se registró de manera oficial y corresponde a un bebé nacido en el Hospital Rural 63 Maxcanú de IMSS Prospera, según confirmó el Instituto Nacional de Perinatología (InPer) y dio a conocer la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

En este caso, la infección por zika en la madre se dio en el segundo trimestre del embarazo.