Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Ya comenzó el reto de Carlos Franco, yucateco que cruzará el canal de la mancha (Desde el puerto de Dover, Inglaterra, hacia el puente de Calais, Francia).

Bajo el #HaciaLaMancha2018, miles de personas en todo el mundo se mantienen pendientes de que concluya satisfactoriamente el reto, no sólo como un logro mexicano o yucateco, sino como un logro deportista de talla internacional.

El reto consiste en atravesar a nado desde el puerto de Dover, Inglaterra, hacia el puente de Calais, Francia, recorriendo una distancia aproximada entre 35 y 40km, dependiendo de las condiciones climatológicas y las corrientes (La distancia en línea recta son de 33 km pero dada la complejidad de seguir un trazo recto la distancia aumenta).

El atractivo y la complejidad del cruce lo han vuelto muy popular entre la comunidad de nadadores a nivel mundial, sobretodo por el nado nocturno y la temperatura del agua a 13° C. El nadador no puede utilizar ningún traje de neopreno solamente su bañador de tela regular, su gorra y sus goggles, tampoco puede recibir asistencia externa para su nado; es decir, Carlos estará en el puerto de Dover esperando la señal de arranque del juez visor que se encontrará en la embarcación escolta y guía; abordo se encontrarán la entrenadora en jefe Nora Toledano, el Capitán del Barco Simón Ellis, el entrenador Daniel Ramirez, el kayaquista Raúl Pech, la encargada de abastecimiento Abigail Ferrer, el Doctor pendiente por definir.



Una vez dada la señal de inicio se dispondrá a nadar el tiempo necesario para llegar al punto más cercano de Francia una vez que este en tierra de suelo francés deberá integrarse de pie y alzar los brazos en señal de que se encuentra bien y se toque la bocina de la embarcación en señal que el visor aprobó y certifico el nado, durante el recorrido solamente podrá recibir asistencia para alimentarse e hidratarse todo esto sin poder tocar la embarcación ya que sería motivo de anular la travesía.



Las fechas para efectuar el cruce son del 23 de Septiembre al 1 de Octubre 2018, días en los cuales el equipo de trabajo de acuerdo a las indicaciones que de el Capitán, analizarán las condiciones climatológicas y decidirán el día del cruce. Una vez que se inicie no se podrá repetir o cambiar a si mismo si en ese periodo de tiempo no se pudiera realizar por cuestiones climatológicas el cruce no se realiza.