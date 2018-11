¿Qué cosas suceden con el apagón? Yo creo que van a suceder muchas cosas buenas con el ejercicio cívico que el pleno de la iniciativa privada yucateca ha convocado para el próximo martes 13 de noviembre, que consiste en apagar las luces durante una hora para mostrar inconformidad ante los incrementos que han sufrido las tarifas comerciales e industriales que la CFE aplica a sus clientes en la Península de Yucatán durante el presente año, y que han calificado de injustificados.

Siempre será positivo que una comunidad se solidarice, se una fuertemente y se manifieste a favor de solucionar cualquier problema importante y que afecte a un sector o a varios de los que la componen. Responder a una convocatoria legítima que persigue defender intereses genuinos y que busca aliviar una carga que pone en riesgo el progreso, el crecimiento y la generación de empleos es casi una obligación moral de toda la sociedad; por lo tanto, otorgo mi apoyo decidido a esta causa.

Sabemos que se han celebrado reuniones entre los líderes empresariales y representantes de la CFE y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y aunque no soy testigo de lo que ha ocurrido en dichas reuniones, al parecer los inconformes pedían dos cosas principalmente: una explicación clara y convincente que justifique dichos aumentos, así como una revisión y posterior modificación de los factores utilizados para el cálculo que derive en una reducción de la tarifa o al menos su homologación con la que se aplica en otras zonas del país. Y de acuerdo con información que los mismos protagonistas han manifestado, las explicaciones no han sido claras ni convincentes, aunque se han ofrecido pequeños porcentajes de reducción, quizás solo por ceder a la presión, pero que no satisfacen a los afectados, lo que los ha obligado a convocar al apagón del martes.

Si esto es cierto, harían muy bien en mostrar mayor apertura los funcionarios de CRE y de CFE.

Por mi parte, ofrezco nuevamente que en la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, A.C., que presido, tenemos soluciones para este problema, como generar energía renovable, especialmente solar, exactamente en el sitio donde será consumida. A esto se le llama Generación Limpia Distribuida, y aunque requiere una inversión inicial importante, los retornos por el ahorro que se obtendrá son muy atractivos, con una recuperación a muy corto plazo; además de significar una contribución invaluable a la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.