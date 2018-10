Henry Chablé/Milenio Novedades

MERIDA.-El encierro de la ganadería “La Antigua”, propiedad de Jorge de Haro, ya fue desembarcado en los corrales de la Plaza de Toros “Mérida”, para ser lidiado el próximo domingo 21 en lo que será la primera corrida de la temporada taurina 2018-2019.

En total fueron 7 astados los que llegaron al coso meridano, pero solo cinco fueron autorizados por el juez de Plaza, Ulises Zapata León, quien estuvo acompañado del médico veterinario Felipe Alcocer y Alberto Hagar Goff, socio de la empresa “Toros Yucatán”. Los dos ejemplares que fueron rechazados serán suplidos para completar el lote para el festejo del fin de semana.

Cabe recordar que para la primera corrida del serial del 90 aniversario del coso de la avenida Reforma están anunciados los toreros mexicanos Gerardo Adame y Diego Silveti, quienes estarán acompañados del rejoneador español Andy Cartagena.

Los astados que serán lidiados a caballo, tienen las siguientes características: No. 30, colorado corniabierto, rabilargo, con 475 kilos; No. 32, castaño, con 510 kilogramos; No. 4, salinero, con 495 kilos.

Mientras tanto, para Adame y Silveti fueron autorizados el astado negro entrepelado, marcado con el número 31 y con 570 kilos de peso, así como un negro bragado, tocado del pitón derecho, sellado con el 35 y con un tonelaje de 520 kilogramos.

Los toros estarán a la vista del público a partir de hoy en los corrales de la Plaza Mérida, informaron los encargados del coso.

Los boletos para la corrida del domingo 21 se pueden adquirir en las taquillas de la Plaza Mérida y a través del sitio web de Boletea.com.