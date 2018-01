Martiniano Alcocer/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Los toristas yucatecos deben estar de plácemes. El domingo 28 saldrá a la Plaza Mérida un imponente encierro de Mimiahuapan con un promedio de 568 kilos y ya se espera con ansia al número 348, castaño oscuro y de 620 kilos, según la empresa Toros Yucatán que tiene a su cargo los festejos en el coso de Reforma.

Para lidiar ese serio y bien armado encierro, harán el paseíllo Uriel Moreno, El Zapata, y el español Manuel Escribano y el joven diestro Leo Valadez. Aparte el atractivo de un lote de verdaderos toros -según un vocero de la empresa tienen cinco años-, se tiene la presencia de dos grandes artífices del segundo tercio: El Zapata y Escribano y en lo que parece ser un hito en la historia de la octogenaria Plaza Mérida, la salida al albero del bello e imponente castaño oscuro.

El mejor fotógrafo taurino de Yucatán y taurino experto, Eduardo Puerto López, destaca que ese ejemplar sería el de más peso toreado en la Mérida hasta donde se tiene memoria. Yo recuerdo haber visto a El Pana lidiar un berrendo de 600 kilos hace no menos de 15 años.

La ganadería de Mimiahuapan está hoy día instalada en la ex hacienda Begoña, en Guanajuato, y es propiedad del empresario Alberto Bailleres, dueño también de la de Begoña, que pasta en la misma heredad, y de Zalduendo, de las más antiguas de España.

Uno de los sucesos más relevantes en la historia de Mimiahuapan ocurrió la tarde del 22 de mayo de 1971, cuando un encierro de esa divisa fue lidiado, en la plaza Las Ventas, de Madrid, por Victoriano Valencia, Antonio Lomelín y José Luis Parada, en la que fueron superiores Hermano, lidiado por Valencia; Manito, por José Luis Parada, y Cariñoso y Amistoso, a los que Lomelín les cortó una y las dos orejas, respectivamente. Amistoso mereció la vuelta al ruedo.

Los astados que lucirán los colores de su divisa en morado y amarillo, tienen las siguientes características: No. 351, negro zaino, con 545 kilos; No. 332, negro zaino, con 520 kilos; No. 348, castaño oscuro, con 620 kilos; No. 361, negro bragado entrepelado, con 580 kilos; No. 364, negro bragado, con 595 kilos; No. 362, negro mulato listón, con 580 kilos; No. 336, negro zaino, con 520 kilos; No. 349, cárdeno oscuro coletero, con 590 kilos.

Moreno y Escribano, ambos con ya muchos años de alternativa, son garantía de espectáculo con las banderillas. Valadez, doctorado apenas en octubre de 2017 y de 20 años, se formó en España y ha dado ya muestras de su clase en plazas de allende el océano y de México.