Crece número de homónimos en Yucatán previo a elecciones

Ana Hernández/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El número de homónimos mayores de edad en Yucatán aumentó en dos mil 989 personas en comparación con hace un año, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), que revela que las repeticiones van entre las dos y 10 veces. En la lista de los 20 nombres no únicos más frecuentes también hubo movimiento, hay siete más y ahora aparecen 10 personas que se llaman Manuel Jesús Chan Chan.

A finales de 2016, los datos del Registro Federal de Electoral del INE, a través de la coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección de Productos y Servicios Electorales, indicó que en sus listas había 157 homónimos de los 20 nombres más repetidos en Yucatán. Al cierre de 2017, en apenas un año, subió a 164, siete más, y algunos de esas listas incluso “subieron” escalones, como fue el caso de quienes se llaman Manuel Jesús Chan Chan, sin que esto signifique que sean de una misma familia.

Esta es la primera vez que en Yucatán se tiene de alta ante el instituto a 10 personas con el mismo nombre y apellido, según los datos, estos sujetos ocupaban el año pasado el tercer lugar en cuanto al número de veces registrados en la lista; hace un año habían siete “septillizos” y hoy solo quedan dos, los demás ahora son “octillizos”.

El INE maneja 20 homónimos con más registros en la lista nominal, lo cual significa que, además, fuera de ese ranking, hay otros nombres, pero repetidos en menor número. Según los datos, en esta entidad están registrados cuando menos 36 mil 489 nombres no únicos, como señalamos arriba, los 20 más repetidos son los que estén entre siete y 10 veces, pero hay muchos más que están cuando menos entre seis y dos veces, esto los ha llevado a conformar al menos 16 mil 723 grupos de nombres no únicos.

Un dato interesante de esas estadísticas señala que si las elecciones las definieran las personas por la frecuencia de sus apellidos, a nivel nacional los Hernández, García, Martínez, López y González llevarían la batuta, pero no en Yucatán, esta entidad ‘se cocina parte’, aquí predominan los Chan Chan, May May, Pech Chan, Pech Pech, Canché Chan, Chan Pech, Uicab Uicab, Arcos López y Canul Chan.

En lo referente a los apellidos XX paternos y maternos, es decir, que no fueron asentados con los nombres de los dos padres, en Yucatán hay 22 mil 430 personas que solo tienen un apellido, de esos, 17 mil 284 solo llevan el de la madre, y cinco mil 146 el del padre.