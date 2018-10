Créditos del Infonavit 'no alcanzan' para casas ecológicas

Nalleli Calderón/Milenio Novedades

MÉRIDA.- A pesar de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán promueve el uso de ecotecnologías en las viviendas de interés social, pocos son los que destinan parte de su crédito para comprarlas debido a que los créditos obtenidos no les alcanzan para nada más, informó su delegado, Manuel Bonilla Campo.

El monto que la dependencia destina para el rubro mencionado va de acuerdo con el salario del derechohabiente, ya sea para una vivienda que compre, construya, amplíe o remodele con un crédito del instituto.

“Normalmente, la mayoría de los yucatecos por el salario les da exacto para su crédito, no les alcanza para nada más, es más rascan su crédito para su casa, son pocos a quienes les sobra”, precisó.

Cabe destacar que el uso de ecotecnologías ayuda a generar ahorros en el consumo de agua, luz o gas como llaves de inodoros, focos, aislantes térmicos, calentadores solares, refrigeradores, estufas eficientes y lavadoras.

Sin embargo, dijo que quienes sí destinan una parte de su crédito lo hacen para adquirir estufas, refrigeradores y electrodomésticos principalmente.

“El crédito no te lo regalan, es un descuento si lo quiero utilizar lo pienso, por ejemplo si me descuentas mil pesos de mi crédito quizá sí, pero si me descuentan 3 mil 500 pues no me interesa porque no voy a tener ni para comer, cada caso es diferente”, detalló.

Con base en información obtenida, el monto para la compra de artículos ahorradores se entrega mediante vales de crédito, para que el derechohabiente acuda a la empresa de su preferencia a canjearlos con los artículos que necesite.

Hipoteca Verde

Ahora todas las viviendas nuevas tienen “hipoteca verde”, por lo que traen instaladas ecotecnologías que cumplen con el ahorro mínimo mensual requerido. Sin embargo, si existiera excedente de crédito, se puede hacer uso de él para adquirir otras diferentes.

A modo de ejemplo y a través de un simulador de la página del Infonavit, un trabajador que al mes gana ocho mil pesos, puede obtener un crédito de 13 mil 769.37 pesos, que incluiría ecotecnologías básicas, que consisten en un set de llaves de agua y focos ahorradores, aislamiento térmico en techo y muro así como un calentador de agua, con costo total de 13 mil 380 pesos y ahorro mensual total de 222 pesos.

