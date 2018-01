Estudiantes de la Prepa Uno, en la 'penumbra' de la inseguridad

SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Entre penumbras caminan los estudiantes de la Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de la calle no hay ninguna luminaria y las que se encuentran en los alrededores no cumplen con su función al no alumbrar lo suficiente.

Padres de familia, preocupados por la seguridad de sus hijos, acudieron a este medio para contar el problema. Aseguran que son demasiados los jóvenes que van a clases en la tarde y salen hasta la noche, obligándose a caminar entre penumbras; muchos de ellos tienen que esperar el camión en plena oscuridad.

Los afectados comentaron que en la preparatoria hay actividades hasta muy entrada la noche; algunos muchachos terminan sus clases a las 8 de la noche, pero otro tanto se queda para actividades deportivas, por lo que se retiran pasadas las 10:00 p.m., y la única opción para ir a sus casas es atravesar las calles completamente ensombrecidas, mientras que otro tanto tiene que esperar el camión exponiendo su integridad.

La única zona completamente alumbrada es la puerta de la prepa.

Pero los estudiantes no son los únicos afectados. Vecinos de los ex terrenos del Fénix señalaron que las pocas luminarias que todavía hay por ese rumbo no sirven de nada pues el destello es amarillo. “Dan más luz los focos que dejamos encendidos en las terrazas que estas cosas (señalando una luminaria)”, dijo una señora que vive en el rumbo.

Este medio buscó al director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Luis Jorge Montalvo Durán, quien respondió una llamada telefónica en la que explicó que tender una red de alumbrado no compete a su área: “Si es una, dos o hasta tres luminarias, sí lo hacemos nosotros, pero ya tender toda una red, no; eso lo hace Obras Públicas” (refiriéndose a otra dependencia municipal), señaló.

Al momento de la entrevista, el funcionario dijo que estaba saliendo de una reunión, pero que le diéramos un par de horas para checar su agenda y que devolvería la llamada a nuestras oficinas para acordar día y hora de reunión, y así dejar claro el tema. Dicha llamada nunca llegó y tampoco se tuvo ya respuesta alguna.

Mientras tanto, los padres de familia cruzan los dedos para que ninguno de los cuatro mil estudiantes que acuden a diario a la “Prepa” 1 sea víctima de algún ladrón u otra situación similar.