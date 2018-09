Deseo casi cumplido

Mucho habrían festejado los maestros yucatecos en los próximos días, y no las fiestas patrias, sino que en días pasados el grupo parlamentario de Morena puso en marcha su aplanadora en la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que frene la evaluación docente de manera inmediata e indefinida, así como los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, además de cualquier otro procedimiento sancionatorio y, de la misma manera, a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, en tanto el marco normativo sea revisado y modificado.

Después de que López Obrador le dijera en persona al presidente Peña Nieto que su reforma educativa será echada a la basura, algunos gobernadores electos se pronunciaron en el mismo sentido al anunciar que en sus entidades la evaluación a los maestros ya no sería obligatoria, solo quien desee acceder a los incentivos económicos podrá hacerla sin presión. La SEP ya dijo, sin embargo, que la evaluación va y quizá ya no haya motivo para el festejo.

Producto de esta inercia, y no quedándole otra cosa por hacer para evitar quedar mal con sus agremiados, el SNTE, que representa los derechos de la mayoría de los maestros del país, se suma a este reclamo magisterial; el nuevo delegado especial en la sección 57 del SNTE, Jesús Jaime Rochín Carrillo, ordenó a los dirigentes seccionales subir a las redes sociales una invitación a los maestros notificados para llenar un formato con sus datos laborales y personales, que será entregado al titular de la Segey, Delio Peniche, y a Carla Gamboa Aguilar, coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente, a fin de que a aquellos maestros que no presenten la evaluación les sean respetados sus derechos laborales y no sean sancionados de acuerdo con la ley vigente.

Ya para celebrar las fiestas patrias, a los trabajadores de la educación se les pagan hoy rezagos de diferentes prestaciones y otros bonos como: de los estímulos por años de servicio, bono de inicio del ciclo escolar, otro de organización, diferencia por despegue salarial a personal directivo y de supervisión, bono de los prefectos, la ayuda para la compra de útiles escolares, y el apoyo para la superación académica en el nivel superior. Eso sí los pondrá contentos.